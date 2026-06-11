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molexandr
В июньские накопительные обновления Windows 11 включена функция ускорения запуска приложений
Тактовая частота процессора кратковременно повышается во время запуска.
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Компания Microsoft приступила к развёртыванию июньских накопительных обновлений Windows 11, которые, помимо прочего, содержат изменения для ускорения запуска приложений путём кратковременного повышения производительности процессора. Ранее эта функция носила название Low Latency Profile, но в примечаниях к выпуску данное наименование уже не используется, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на ряд источников. Накопительное обновление получило обозначение KB5094126.

Источник изображения: Johnyvino, Unsplash (отредактировано)

Согласно представленной информации, Windows 11 будет повышать тактовую частоту процессора во время запуска приложений и взаимодействия с часто-используемыми элементами интерфейса. Повышение тактовой частоты действует в течение одной-трёх секунд, после чего процессор возвращается к нормальному состоянию.

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Новая функция задействуется постепенно, поэтому она может работать не у всех пользователей Windows 11 24H2 и 25H2, независимо от установки обновления KB5094126. По всей видимости, на момент написания нет надёжного способа проверить, работает она или нет, пользователям рекомендуют следить за тактовой частотой процессора в диспетчере задач при открытии меню «Пуск» и взаимодействии с различными элементами операционной системы.

Также в KB5094126 добавлена функция совместного использования двух аудио-устройств Bluetooth LE Audio, поддержка нескольких приложений камеры, информация о NPU в диспетчере задач и возможность выбора имени папки пользователя во время установки. Поиск Windows теперь может находить файлы, содержащие всего два символа.

Важно отметить, что июньское накопительное обновление содержит большое количество исправлений для устранения уязвимостей и повышения безопасности.

#microsoft #windows 11 #обновления
Источник: videocardz.com
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