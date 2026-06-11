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molexandr
ASUS выпустила видеокарту Prime Radeon RX 9070 GRE EVO OC Edition — компактнее не-EVO модели
Основные характеристики моделей EVO и не-EVO должны быть идентичны.
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На сайте компании ASUS появилась видеокарта Prime Radeon RX 9070 GRE EVO OC Edition, это вторая модель в линейке Prime на базе RX 9070 GRE 12 ГБ, сообщает VideoCardz.com. Судя по спецификациям, основное отличие от модели без приставки EVO — это меньшие размеры. Рассматриваемая модель занимает 304 мм в длину, 126 мм в ширину и 50 мм в толщину. Габариты модели без приставки EVO составляют 312 x 130 x 50 мм. Обе видеокарты занимают 2,5 слота расширения и относятся производителем к классу SFF Ready.

Источник изображения: ASUS

На момент написания, основные характеристики Prime Radeon RX 9070 GRE EVO OC Edition и Prime Radeon RX 9070 GRE OC Edition идентичны, включая 3072 потоковых процессора, 12 ГБ видеопамяти GDDR6 со скоростью 18 Гбит/с и 192-битной шиной. Тактовая частота графического процессора в игровом режиме составляет 2280 МГц и может повышаться до 2860 МГц в режиме ускорения. В фирменном программном обеспечении ASUS GPU Tweak III можно активировать дополнительный разгон до 2300 и 2880 МГц соответственно.

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Набор видеовыходов и мощность тоже не изменились. Для вывода изображения обе видеокарты оснащаются одним портом HDMI 2.1b и тремя DisplayPort 2.1a, для дополнительного питания предусмотрены два 8-контактных разъёма.

#amd #видеокарты #asus #radeon rx 9070 gre
Источник: videocardz.com
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