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molexandr
Valve планирует выпустить мини-ПК Steam Machine и VR-шлем Steam Frame до конца лета
Цены устройств пока не назвали.
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Компания Valve объявила о планах выпустить игровой мини-ПК Steam Machine и беспроводной шлем виртуальной реальности Steam Frame до конца лета (2026 года), сообщает VideoCardz.com. Информация появилась в сообщении на сайте Steamworks о том, что новые продукты присоединяются к программе проверки совместимости игр, которая изначально создавалась для Steam Deck.

Источник изображения: Valve

Теперь игры библиотеки Steam будут проверять на совместимость со Steam Machine и Steam Frame. Для обозначения совместимости игр будут использовать систему меток, похожую на ту, что уже используется для Steam Deck. Ожидаемо, метки для разных устройств будут выдаваться по отдельности, т.е. игра может плохо работать на Steam Deck и отлично на Steam Machine — каждое из устройств получит соответствующую отметку.

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Ранее датамайнеры обнаружили, что Valve загрузила на платформу Steam ознакомительные материалы к началу продаж Steam Machine, которые, в частности, подтверждали наличие анонсированных конфигураций с SSD-накопителями объёмом 512 ГБ и 2 ТБ, а также комплектов с контроллерами Steam Controller.

Рекомендованные цены Steam Machine и Steam Frame до сих пор не объявлены. Возможно, информация появится во время фестиваля Summer Game Fest, который начинается сегодня, 5 июля, в 2 часа дня по тихоокеанскому времени (2 PM PT) или в полночь по московскому времени.

#valve #виртуальная реальность #мини-пк #steam machine #игровые пк #steam frame
Источник: videocardz.com
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