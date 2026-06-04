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molexandr
Phison показала на Computex 2026 SSD-контроллеры PCIe 6.0 и собственный нейропроцессор
Контроллер обеспечивает скорости до 28 гигабайт в секунду.
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Компания Phison продемонстрировала на выставке Computex 2026 фирменные решения для твердотельных накопителей следующего поколения и прочих устройств с поддержкой стандарта PCIe Gen6, включая контроллеры, ретаймеры, редрайверы и прочие компоненты, сообщает Wccftech.

Источник изображения: Wccftech, отредактировано (и далее)

Первый контроллер компании Phison с поддержкой PCIe 6.0 получил наименование PS5303-X3-66. По сравнению с текущими решениями он может обеспечить вдвое большие скорости передачи данных. Новый контроллер станет основой будущих серверных SSD-накопителей Pascari в форм-факторе E3.2 and E1.S, которые также будут оснащаться флэш-памятью SK Hynix и DRAM-кэшем.

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Контроллер поддерживает накопители объёмом до 2 петабайт. Максимальная скорость на операциях последовательного чтения и записи может достигать 28 гигабайт в секунду. Производительность на случайных операциях достигает 6,8 млн. операций ввода-вывода. По предварительным оценкам, энергопотребление контроллера находится на уровне около 7 ватт. Одновременно с этим Phison называет свои актуальные контроллеры с поддержкой PCIe 5.0 лучшими по эффективности в своём классе, заявляя об энергопотреблении ниже 5 ватт при максимальной скорости 14,9 гигабайт в секунду.

Также Phison привезла на выставку:

  • 16-полосный ретаймер нового поколения с поддержкой телеметрии для оценки качества сигнала и стабильности подключения в реальном времени;
  • разработанный совместно с Molex активный медный кабель со встроенным редрайвером для увеличения дальности;
  • собственный четырёхъядерный нейропроцессор (NPU) под кодовым названием Topaz, изготовленнй по 6-нм техпроцессу и обладающий производительностью до 40 трлн. операций в секунду.

Компания объединяет восемь нейропроцессоров Topaz и память LPDDR5/5X со скоростью до 8533 мегатранзакций в секунду на одной плате с интерфейсом PCIe 6.0 x4. Такая плата расширения обеспечивает до 320 трлн. операций в секунду и может нести большой объём памяти.

#phison #pcie 6.0 #ssd-накопители
Источник: wccftech.com
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