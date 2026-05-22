Компания GIGABYTE объявила о начале продаж игрового монитора GO27Q24G с 27-дюймовым дисплеем WOLED от LG Display, сообщает TechPowerUp. Дисплей поддерживает разрешение QHD и максимальную частоту обновления 240 Гц. Заявлена совместимость с технологией динамической синхронизации AMD FreeSync Premium и статус NVIDIA G-SYNC Compatible.

Источник изображения: GIGABYTE (и далее)

В числе прочих особенностей аппаратная технология MLA+ (Micro Lens Array Plus), позволяющая повысить яркость монитора до 1300 нит в режиме HDR и сохранить видимость даже в неблагоприятных условиях освещения. Типовая яркость монитора составляет 275 нит. Также монитор поддерживает программную технологию HyperNits для повышения воспринимаемой яркости HDR-изображения.

На дисплей нанесено глянцевое покрытие RealBlack, а для любителей соревновательных игр предусмотрен набор дополнительных опций Tactical Features с физическим переключателем Tactical Switch 2.0. Переключатель позволяет быстро менять разрешение и соотношение сторон, управлять такими технологиями, как Ultra Clear и Black Equalizer для повышения чёткости и улучшения видимости в тёмных сценах соответственно.

Монитор сертифицирован VESA DisplayHDR True Black 400 и охватывает 99% цветового пространства DCI-P3. Для продления срока службы и защиты дисплея от выгорания разработан набор профилактических мер GIGABYTE AI OLED Care. Реализован набор функций для защиты зрения с сертификацией UL и TÜV Rheinland, а технология OLED VRR Anti-Flicker точно настраивает диапазон переменной частоты обновления, чтобы предотвратить мерцание экрана.

Подставка позволяет регулировать монитор по высоте, наклонять, поворачивать и вращать. Для подключения монитор оснащается двумя портами HDMI 2.1, одним DP 1.4, портом USB-C (поддерживает альтернативный режим DP), аудиовыходом.

По информации TechPowerUp, рекомендованная цена монитора за рубежом составляет около 500 $, однако в некоторых случаях он продаётся дешевле — начиная от 400 $.