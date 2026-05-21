Компания AOC продемонстрировала игровой монитор AGON PRO AGP257FT с максимальной частотой обновления 1000 Гц в стандартном режиме отображения с разрешением 1920 на 1080 пикселей, сообщает ITHome. Демонстрация состоялась в рамках презентации новых технологий и продуктов компании BOE.

Монитор отличается низким временем отклика 0,2 мс (Gray-to-Gray, GTG) и поддерживает технологию снижения размытия в движении под аббревиатурой BLMB (предположительно BOE Low Motion Blur). Также сообщается о 99-процентном охвате цветового пространства sRGB с применением технологии под названием ADS PRO True Color и широких углах обзора. Монитор сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 400.

В AOC AGON PRO AGP257FT реализованы различные технологии для защиты глаз, включая технологию круговой поляризации, которая имитирует естественное спиральное рассеивание света, технологии подавления мерцания и синего света.

Расширенные технические подробности, цена монитора и сроки выхода остаются неизвестны. Накануне компания LG анонсировала похожий по основным характеристикам игровой монитор с частотой обновления 1000 Гц и разрешением Full HD.