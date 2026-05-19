molexandr
LG анонсировала игровой монитор UltraGear 25G590B с частотой обновления 1000 Гц в основном режиме
Киберспортивный монитор с разрешением 1920 на 1080 пикселей.

Компания LG анонсировала игровой монитор UltraGear 25G590B с частотой обновления 1000 Гц в основном режиме работы, сообщает VideoCardz.com. Монитор оснащается дисплеем диагональю 24,5 дюйма с разрешением 1920 на 1080 пикселей.

Источник изображения: LG Electronics

В LG называют 25G590B первым в мире игровым монитором с поддержкой частоты обновления 1000 Гц в родном разрешении Full HD. Это основное отличие от представленных ранее двухрежимных игровых мониторов класса «1000+ Гц», в которых максимальная частота обновления доступна во втором режиме с меньшим разрешением.

В первую очередь монитор позиционируется как продвинутое решение для киберспортсменов. Мониторы с диагональю 24,5 дюйма широко распространены среди профессиональных игроков, поскольку при такой диагонали большая часть экрана остаётся в поле зрения игрока. Подставка позволяет регулировать монитор по высоте, наклонять и поворачивать его. На подставку нанесены шкалы для точного воссоздания привычных настроек на турнирах.

Монитор LG UltraGear 25G590B оснащается дисплеем IPS с антибликовым покрытием. Полные характеристики панели на момент написания неизвестны. Упоминается поддержка технологии Motion Blur Reduction Pro для повышения чёткости быстродвижущихся объектов, набор интеллектуальных функций для автонастройки изображения, улучшения пространственного звука и повышения чёткости голоса при использовании с совместимыми гарнитурами.

Монитор планируют выпустить во второй половине 2026 года в некоторых регионах с дальнейшим расширением географии продаж к концу года.

#игровые мониторы #lg electronics #lg display
Источник: videocardz.com
