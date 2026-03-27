Компания Philips выпустила новый игровой монитор с дисплеем QD-OLED диагональю 31,5-дюйма, RGB Q-Stripe расположением субпикселей и антибликовым покрытием 3H Anti-Glare, сообщает VideoCardz.com. Монитор поддерживает разрешение 3840 на 2160 пикселей и переменную частоту обновления Adaptive-Sync с максимальным значение 240 Гц.

Источник изображения: Philips (и далее)

Монитор обладает сертификатами DisplayHDR True Black 500 и ClearMR 13000. Производитель заявляет яркость дисплея 300 нит в режиме SDR и 100% APL, 515 нит в режиме HDR и 10% APL. Пиковая яркость 1000 нит достигается в режиме 3% APL. В спецификациях отмечается поддержка 10-битного цвета, контрастность 1500000:1, полное покрытие цветового пространства sRGB с цветовым отклонением Delta E меньше 2.

Philips оснастила монитор трёхсторонней адаптивной фоновой подсветкой Ambiglow, встроенным KVM-переключателем и динамиками с поддержкой DTS Sound. В числе других полезных функций режимы отображения картинка рядом с картинкой и картинка в картинке, наложение прицела и повышение яркости в тёмных зонах ShadowBoost. Также говорится о системе охлаждения с графеновым слоем.

Для подключения предусмотрены два порта HDMI 2.1 и один DisplayPort 2.1, многорежимный USB-C мощностью 65 Вт, аудиовыход, встроенный USB-хаб оснащается двумя портами USB-A и одним USB-C с поддержкой подачи питания 15 Вт.

На момент написания модель 32M2N8900X появилась на китайском сайте компании, о ценах и международной доступности информации нет.