Исправили сбои при запуске демо-версии Pragmata.

Компания Intel включила поддержку набора технологий XeSS 3 с многокадровой генерацией в новейших графических драйверах для Windows, сообщает VideoCardz. Многокадровая генерация расширяет базовые возможности генерации кадров XeSS, вставляя до трёх «искусственных» кадров между двумя реально отрисованными, что позволяет повысить общую частоту кадров и комфорт благодаря плавности игрового процесса.

Источник изображения: Intel

Графические драйверы Intel версий 32.0.101.8425 и 8362 — это первые публичные драйверы с поддержкой многокадровой генерации Intel XeSS 3 и интегрированной графики Arc B390 и B370 в процессорах Core Ultra Series 3. Эти же пакеты драйверов предназначены для широкого спектра дискретных графических ускорителей Arc серий A и B, а также прочей интегрированной графики Arc в процессорах Core Ultra.

Набор технологий Intel XeSS 3 сохраняет совместимость с играми, в которых уже присутствует поддержка XeSS 2. В зависимости от игры, в программном обеспечении Intel могут быть доступны настройки для переопределения внутриигровых параметров XeSS. Фактическая доступность по-прежнему зависит от реализации технологий XeSS в каждой конкретной игре.

Также в драйверах исправили ошибки: сбои при запуске демо-версии Pragmata Sketchbook (DX12) на системах с процессорами Intel Core Ultra Series 2 и интегрированной графикой Arc и некорректные значения диапазона переменной частоты обновления в программном обеспечении Intel.