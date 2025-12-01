Появились дополнительные подробности об устройстве.

Новые подробности о портативном игровом компьютере AYANEO NEXT II рассказали в ComputerBase. Это флагманское устройство премиального уровня на базе гибридного процессора AMD Ryzen AI Max+ 395 семейства Strix Halo. Ранее стало известно, что игровой КПК оснастят 9,06-дюймовым OLED-дисплеем с высокой яркостью и частотой обновления до 165 Гц.

Источник изображения: AYANEO, ComputerBase

Согласно новой информации, максимальная мощность AMD Ryzen AI Max+ 395 в AYANEO NEXT II составит 85 Вт. Этот гибридный чип сочетает 16 процессорных ядер Zen 5 с тактовой частотой до 5,1 ГГц и 40 вычислительных блоков RDNA 3.5 в интегрированной графике Radeon 8060S. Для охлаждения используется система с двумя вентиляторами.

Источник изображения: AYANEO, ComputerBase

Автономную работу устройства будет поддерживать аккумулятор ёмкостью 115 Вт·ч. Ожидается, что AYANEO NEXT II станет первым моноблочным игровым КПК с гибридным процессором Strix Halo и встроенным аккумулятором. Официальной информации о длительности автономной работы нет. По оценкам специалистов, устройство сможет продержаться на одной зарядке примерно 1,5 часа.

Источник изображения: AYANEO, ComputerBase

Для OLED-дисплея разрешением 2400 на 1504 пикселей заявлена поддержка переменной частоты обновления с режимами 60, 90, 120, 144 и 165 Гц. Пиковая яркость достигает 1100 кд/м². Используется ШИМ-регулировка яркости с частотой 5280 Гц.

Источник изображения: AYANEO, ComputerBase

В AYANEO NEXT II используются джойстики и триггеры на эффекте Холла. Триггеры могут использоваться в линейном режиме или как переключатели. Также КПК оснастили двумя настраиваемыми сенсорными панелями, 8-позиционной крестовиной на передней панели и четырьмя дополнительными кнопками на тыльной стороне. В числе прочего: вибромотор и фронтальные стереодинамики.

Источник изображения: AYANEO, ComputerBase

AYANEO NEXT II будет поставляться с предустановленной операционной системой Windows 11 и фирменным приложением AYASpace. Интерфейс AYASpace оптимизирован для игровых КПК. В AYANEO не упоминали о поддержке полноэкранного режима Xbox от Microsoft, который вскоре должен заработать на всех игровых КПК под управлением Windows 11.

Источник изображения: AYANEO, ComputerBase

Дата выхода и цены AYANEO NEXT II пока не уточняются.