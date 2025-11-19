Сайт Конференция
Moleculo
Microsoft представила 132-ядерный процессор Cobalt 200
Используются ядра Arm Neoverse V3 в двухчиплетной компоновке.

Microsoft представила Cobalt 200 — специальный 132-ядерный серверный процессор, разработанный для облачной инфраструктуры Azure. По данным компании, чип обеспечивает примерно 50-процентный прирост производительности относительно предыдущей модели Cobalt 100 и демонстрирует более высокие показатели энергоэффективности. Производство процессора развёрнуто на мощностях TSMC, используется 3-нанометровый техпроцесс.

Источник изображения: Microsoft

Процессоры Cobalt 200 уже задействованы в центрах обработки данных Microsoft, а более широкая доступность для клиентов ожидается в 2026 году. Процессор позиционируют как ключевой аппаратный компонент сервисов Azure.

В Cobalt 200 используются ядра Arm Neoverse V3 в двухчиплетной компоновке. При разработке был сделан акцент на точности управления питанием: частота и напряжение каждого ядра меняются независимо. Процессор также оснащается 192 МБ кэш-памяти 3-го уровня и поддерживает 12-канальную память. Microsoft применила уникальный подход, используя искусственный интеллект для моделирования более 140 реальных рабочих сценариев и оценки 350000 вариантов конфигураций процессора перед утверждением финальных спецификаций.

Microsoft интегрировала в Cobalt 200 специализированные блоки для ускорения задач сжатия данных и криптографии, которые, по заявлению компании, составляют около трети типичных операций в облачных системах. Эти задачи выполняются, не занимая ядра общего назначения. Чип также поддерживает аппаратное шифрование памяти и различные возможности Arm для повышения конфиденциальности — для лучшей изоляции корпоративных клиентов.

Первые результаты обнадёживают: отмечается 45-процентное повышение производительности.

#microsoft #процессоры #arm
Источник: techpowerup.com
Сейчас обсуждают

Evgeny Chezarin
14:13
Решается вопрос электрошоковой терапии и вариантом с использованием газа типа СУГ или СНГ.
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (результаты)
Evgeny Chezarin
14:11
Если пациент получает удовольствие от электрошоковой терапии, тогда необходимо пересмотреть подход и переходить к использованию замкнутых, герметичных помещений для впрыска туда пропана.
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (результаты)
Эдуард Егоров
14:09
Не скули украшист, и пилотный нужен и беспилотный тоже нужен , тем более по аэродинамике он по лучше будет чем ф 35 в любой конфигурации , как в области малозаметности так и в по летным характеристи...
Россия на выставке Dubai AirShow представила беспилотный вариант истребителя пятого поколения Су-75
Imeron
14:08
В том что Шпалы у него не встанут тоже Линукс виноват, ага. Всего-то v1 процы выкинули на мороз. Процитирую классика: "Какие-то там инструкции"
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (результаты)
Arthur Kh
14:03
все 4 платы мусор с врмом а чипсета, за последнюю вообще требуют 20 тыся в условном днсе
Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
Evgeny Chezarin
14:03
Отставить ПТБ. Подключить к сети, обернуть колючей проволокой по восходящей спирали до макушки для усиления торсионного эффекта. Включить сеть.
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (результаты)
Imeron
13:56
>К сожалению, дистрибутив Pop!_OS не имеет утилит для вывода информации даже про OpenGL, не говоря уже про Vulkan API и OpenCL Неужели оттуда выпилили inxi и пакетный менеджер?! >Дистрибутив Pop!_OS, ...
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (результаты)
Говорящий Гриб
13:53
По всем признакам ты в стратегиях разбираешься, как Зюстякс. Starcraft 2 - пародия на стратегию и позор серии. CoH это Call of Duty с солдатиками и закосом под стратегию. И вывернутой исторической п...
11 самых реиграбельных стратегий на ПК — в которые можно играть месяцами, не теряя интереса
Говорящий Гриб
13:53
Генералы это шедевр по сравнению с Starcraft 2
11 самых реиграбельных стратегий на ПК — в которые можно играть месяцами, не теряя интереса
Говорящий Гриб
13:52
Если Старкрафт 2 стратегия, то почему почти во всех миссиях игрока пихают в жопу, что бы он бегал как чокнутый дурачок на время? Стратегия это когда человек спокойно играет и разрабатывает стратегию ...
11 самых реиграбельных стратегий на ПК — в которые можно играть месяцами, не теряя интереса
