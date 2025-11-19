Используются ядра Arm Neoverse V3 в двухчиплетной компоновке.

Microsoft представила Cobalt 200 — специальный 132-ядерный серверный процессор, разработанный для облачной инфраструктуры Azure. По данным компании, чип обеспечивает примерно 50-процентный прирост производительности относительно предыдущей модели Cobalt 100 и демонстрирует более высокие показатели энергоэффективности. Производство процессора развёрнуто на мощностях TSMC, используется 3-нанометровый техпроцесс.

Источник изображения: Microsoft

Процессоры Cobalt 200 уже задействованы в центрах обработки данных Microsoft, а более широкая доступность для клиентов ожидается в 2026 году. Процессор позиционируют как ключевой аппаратный компонент сервисов Azure.

В Cobalt 200 используются ядра Arm Neoverse V3 в двухчиплетной компоновке. При разработке был сделан акцент на точности управления питанием: частота и напряжение каждого ядра меняются независимо. Процессор также оснащается 192 МБ кэш-памяти 3-го уровня и поддерживает 12-канальную память. Microsoft применила уникальный подход, используя искусственный интеллект для моделирования более 140 реальных рабочих сценариев и оценки 350000 вариантов конфигураций процессора перед утверждением финальных спецификаций.

Microsoft интегрировала в Cobalt 200 специализированные блоки для ускорения задач сжатия данных и криптографии, которые, по заявлению компании, составляют около трети типичных операций в облачных системах. Эти задачи выполняются, не занимая ядра общего назначения. Чип также поддерживает аппаратное шифрование памяти и различные возможности Arm для повышения конфиденциальности — для лучшей изоляции корпоративных клиентов.

Первые результаты обнадёживают: отмечается 45-процентное повышение производительности.