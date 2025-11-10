Одни источники утверждают, что обновление не входит в официальные планы NVIDIA, другие говорят о его переносе на третий квартал 2026 года.

Производителям-партнёрам NVIDIA до сих пор неизвестны подробности потенциального обновления текущей серии игровых видеокарт Blackwell моделями GeForce RTX 50 SUPER, сообщает VideoCardz со ссылкой на ряд источников. По всей видимости, обновление не упоминается в официально утверждённом плане по выпуску новой продукции, характеристики видеокарт неизвестны.

На прошлой неделе автор ресурса UNIKO’s Hardware сообщил о том, что в NVIDIA могли отказаться от выпуска видеокарт GeForce RTX 50 SUPER из-за роста цен и дефицита чипов памяти GDDR7 ёмкостью 24 Гбит (3 ГБ). По прошлой информации инсайдера kopite7kimi, в обновлённых видеокартах SUPER планировали нарастить объём видеопамяти без значительного изменения других характеристик. Для этого чипы GDDR7 ёмкостью 16 Гбит должны были заменить на чипы 24 Гбит. Доступность последних является ключевой для этого обновления.

После публикации предполагаемых характеристик видеокарт GeForce RTX 50 SUPER весной 2025 года инсайдер kopite7kimi хранит молчание. Авторы ресурса Bеnchlife утверждают, что у производителей-партнёров NVIDIA нет информации о новых видеокартах. Напротив, авторы ресурса HKEPC говорят о том, что партнёрам NVIDIA сообщили о переносе выпуска видеокарт GeForce RTX 50 SUPER на более поздний срок — третий квартал 2026 года. Перенос подтверждает и инсайдер MEGAsizeGPU, добавляя, что новая серия игровых видеокарт NVIDIA не выйдет вскорости после обновления текущей.

Если информация авторов ресурса HKEPC и инсайдера MEGAsizeGPU подтвердится, цикл выпуска новых игровых видеокарт NVIDIA может увеличиться с привычных 2 лет до 2,5…3 лет. Первые видеокарты GeForce RTX 50 были представлены в январе 2025 года. Потенциальное обновление серии теперь прогнозируют на вторую половину 2026 года. Новую серию видеокарт, вероятно, стоит ожидать не ранее второй половины 2027 года или не ранее начала 2028 года.

В VideoCardz подчёркивают, что замена чипов памяти — относительно простое обновление. Видеокартам также приписывают большую мощность, но от партнёров NVIDIA это вряд ли потребует чего-то большего, чем тепловое тестирования существующих систем охлаждения.