Энергопотребление выросло до 800 Вт.

Видеокарта Asus ROG Astral LC GeForce RTX 5090 с жидкостным охлаждением подверглась вольтмоду с шунтированием и разгону, а затем была протестирована известным оверклокером и YouTube блогером der8auer, сообщает Notebookcheck.

Источник изображения: der8auer EN, YouTube

Из коробки ROG Astral LC GeForce RTX 5090 настроена на работу с лимитом мощности 600 Вт, что близко к стандартному значению 575 Вт. В таком режиме тактовая частота графического процессора достигает уровня около 2800 МГц, и видеокарта обеспечивает частоту кадров около 146 FPS в бенчмарке 3DMark Speedway. Температуры: графического процессора ниже 60 градусов по Цельсию, памяти — 80 градусов по Цельсию.

Вольтмод с шунтирующими резисторами позволил расширить лимиты энергопотребления видеокарты. После модификации энергопотребление видеокарты в том же тестировании повысилось до 660…720 Вт, графический процессор работал на частоте до 2910 МГц, видеокарта обеспечила частоту кадров в бенчмарке 152 FPS. Повысив напряжение в программе Asus GPU Tweak III, удалось добиться 4-процентного повышения производительности, достигнув пиковой частоты графического процессора 2950 МГц и энергопотребления видеокарты 800 Вт. Температура графического процессора во время тестирования приблизилась к 60 градусам по Цельсию.

Источник изображения: der8auer EN, YouTube

Хотя видеокарта выдержала этот эксперимент, специалисты отмечают, что с повышением энергопотребления распределение тока по проводам разъёма 12V-2x6 становилось всё более неравномерным — это повышает вероятность перегрева и плавления. Помимо этого, der8auer не рекомендует применять подобные модификации к видеокартам с воздушным охлаждением. Короче говоря, вольтмод с шунтированием может обеспечить значительный прирост производительности на продвинутых моделях RTX 5090, но это крайне рискованный шаг.