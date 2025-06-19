Возможно, будет реализована поддержка и более скоростного режима.

Инсайдер, известный под псевдонимом Kepler_L2, утверждает, что следующее поколение видеокарт AMD на архитектуре RDNA 5 или UDNA (в зависимости от того, какое AMD выберет название) будет поддерживать новый стандарт HDMI версии 2.2 и режим 80 Гбит/с. Это более высокая пропускная способность, чем текущие 48 Гбит/с для HDMI 2.1, пишет VideoCardz.

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По слухам, будет поддерживаться два режима: 64 и 80 Гбит/с. Видимо, самый быстрый режим со скоростью 96 Гбит/с поддерживаться не будет, либо поддержка будет реализована позже — говорить об этом пока рано. Также пока нет информации о поддержке DisplayPort 2.1b для будущей архитектуры. Этот стандарт был анонсирован в январе вместе с HDMI 2.2, он не увеличивает максимальную пропускную способность, однако вводит поддержку сертифицированных кабелей, способных поддерживать скорость 80 Гбит/с на больших расстояниях. DisplayPort 2.1b уже поддерживается видеокартами NVIDIA RTX PRO Blackwell и GeForce RTX 50.

Стоит отметить, что инсайдер не делает различий между видеокартами Radeon RX и Radeon Pro. Обновление в целом касается движка дисплея GFX13, который может использовать или не использовать одну и ту же конфигурацию в разных линейках продуктов. Ранее AMD ограничивала производительность DisplayPort 2.1 в серии Radeon RX режимом UHBR13.5 (54 Гбит/с), тогда как профессиональные видеокарты Radeon Pro поддерживают полную пропускную способность 80 Гбит/с.