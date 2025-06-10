AMD Ryzen Z2 A — это Aerith Plus. Как минимум, он поддерживает более быструю оперативную память.

Энтузиасты нашли подтверждение тому, что представленный недавно APU AMD Ryzen Z2 A является родственником чипу Aerith, который используется в портативном игровом компьютере Steam Deck от компании Valve и также известен как чип семейства Van Gogh. Ключом к этой находке стал код OPN, указанный на сайте AMD, а также открытая база данных грузоперевозок nbd.ltd, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: AMD

По коду OPN в базе данных удалось найти записи, подтверждающие, что AMD Ryzen Z2 A имеет кодовое название Aerith Plus, т.е. является улучшенной версией оригинального Aerith, но использует прежние архитектуры ядер и интегрированной графики — Zen 2 и RDNA 2. Что было улучшено, точно неизвестно, по крайней мере чип работает с более быстрой памятью LPDDR5X-8533, а значит инженеры наверняка поработали над встроенным контроллером памяти. В Steam Deck использовалась более медленная память со скоростью 5500 МТ/с, а в OLED версии — со скоростью 6400 МТ/с. Пропускная способность памяти часто ограничивает потенциал интегрированной графики, поэтому, даже без архитектурных обновлений, более быстрый контроллер и более быстрая память могут рассматриваться, как ключевое обновление.

Источник изображения: nbd.ltd

APU Van Gogh значительно уступает более современным APU AMD, на рынке присутствуют гораздо более производительные решения с ядрами Zen 5 и интегрированной графикой RDNA 3.5. В той же серии Ryzen Z2 присутствуют модели Extreme, объединяющие 8 ядер Zen 5 и 16 вычислительных блоков RDNA 3.5, базовая модель Ryzen Z2, объединяющая 8 ядер Zen 4 и 12 вычислительных блоков RDNA 3. Тем не менее, Ryzen Z2 A справляется с не самыми технологически тяжёлыми играми и позволяет производителям портативных игровых компьютеров выпускать относительно бюджетные устройства.

Маловероятно, что Aeirth Plus ляжет в основу Steam Deck 2, ранее в Valve намекали, что для выпуска новой версии портативного компьютера нужен значительный скачок производительности в данном форм-факторе.