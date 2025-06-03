Bartlett Lake совместимы с сокетом LGA 1700.

В недавней презентации Intel присутствовал интересный слайд, перечисляющий различные процессоры, включая те, что ещё не были анонсированы компанией, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Intel

Во-первых, это процессоры Nova Lake класса S и U для настольных ПК и ноутбуков соответственно. Как ожидается, первые заменят настольные процессоры Arrow Lake, что касается мобильной платформы, до Nova Lake компания должна выпустить процессоры Panther Lake. Во-вторых, в презентации упоминаются процессоры Bartlett Lake-S с конфигурацией только из 12 P-ядер — конфигурация ранее не была подтверждена Intel, но слухи о ней ходили, вероятно, разработка продолжается и такой процессор может появиться в будущем. Наконец, упоминается семейство Wildcat Lake, которое, вероятно, будет использоваться в новых маломощных мобильных платформах и придёт на замену процессорам Twin Lake.

Учитывая неоднозначную производительность процессоров Intel Arrow Lake, в том числе в играх, новые процессоры Bartlett Lake-S с конфигурацией только из P-ядер потенциально могли бы продлить жизнь потребительской платформе LGA 1700. Однако для потребительского сегмента эти процессоры не предназначены. Тем не менее, если конфигурации с P-ядрами когда-нибудь появятся, не исключено, что со временем они окажутся на вторичном рынке и станут вариантом для обновления платформы LGA 1700, также как это было с процессорами Xeon и такими платформами, как LGA 1366 и 2066.