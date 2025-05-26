Intel продвигает процессоры Core Ultra 200HX и 200H для мобильных рабочих станций.

Вопреки ожиданиям, Intel не уделила значительного внимания играм и игровым решениям на выставке Computex, сосредоточившись на профессиональных решениях для рабочих станций, включая новые видеокарты Arc Pro B60, B50 и проект Battlematrix для объединения в вычислительные кластеры нескольких «двойных» Arc Pro B60 с общим объёмом видеопамяти 48 ГБ. Intel также продвигает новейшие процессоры Core Ultra семейства Arrow Lake, не только как решения для игровых систем, но и для рабочих станций. В то время как процессоры Xeon ориентированы на более крупные и мощные системы, серия Core Ultra 200 подойдёт для рабочих станций более массового сегмента, как в виде производительных настольных компьютеров, так и ноутбуков. По данным Intel, эта серия обеспечивает высокую производительность во многих тестах.

Источник изображения: Intel

Intel подготовила результаты бенчмарков, сравнив новейшие процессоры Core Ultra 200 как с собственными решениями предыдущего поколения, так и с актуальными процессорами AMD. В компании утверждают, что относительно конкурентов настольные рабочие станции с процессорами Core Ultra 200S в целом обеспечивают до 13% более высокую многопоточную производительность, в том числе до 50% более высокую производительность в профессиональных рабочих нагрузках. Настольные системы поддерживают до 256 ГБ оперативной памяти DDR5-6400, Wi-Fi 6E, аппаратно-программную платформу Intel vPro для бизнеса, удалённое управление и набор профессиональных решений для работы с медиаконтеном.

Источник изображения: Intel

Не называя конкретный процессор, в Intel заявляют, что серия Core Ultra 200S обладает 13-процентным преимуществом в многопоточных нагрузках и на 11% эффективнее при сравнении с AMD Ryzen 9 9950X при условии работы процессоров с базовой установкой TDP 125 Вт.

По заявлениям компании, серия Intel Core Ultra 200HX для мобильных рабочих станций обеспечивает до 42% более высокую производительность в задачах, связанных с машинным обучением, относительно AMD Ryzen AI; при этом также заявляется о преимуществе до 41% по производительности на ватт в сравнении с прошлым поколением процессоров Intel Meteor Lake.

Источник изображения: Intel

Для лёгких ноутбуков Intel предлагает процессоры Core Ultra 200H, утверждая, что в задачах машинного обучения они на 22% быстрее конкурентов и при этом обладают достаточной эффективностью, чтобы обеспечить до 21 часа автономной работы. Этими процессорами будут оснащены такие ноутбуки, как HP ZBook Fury 18 и Dell Pro Max 16, они будут поддерживать до 256 ГБ оперативной памяти, встроенный нейронный блок повысит производительность в задачах, связанных с искусственным интеллектом, интегрированная графика обеспечит высокую производительность в профессиональных приложениях для работы с графикой и медиаконтентом.

Источник изображения: Intel

Что касается игр, ранее сообщалось о демонстрации возможностей игрового ассистента на базе искусственного интеллекта AI Gaming Coach. Для своей работы ассистент использует встроенный нейронный блок в процессорах Intel и интегрированную графику, не создавая дополнительную нагрузку на дискретную видеокарту. Требуется внедрение поддержки ассистента разработчиком игры, что может замедлить распространение этой технологии. Ассистент кажется полезным, в частности, он сообщает игроку о расположении «лута» неподалёку и подсказывает, как победить противников.