AI Gaming Coach подскажет, где спрятан сундук и как победить босса.

Intel продемонстрировала работу AI Gaming Coach — игрового ассистента на базе искусственного интеллекта. Проект напоминает NVIDIA Project G-Assist, но несколько отличается от него масштабами и набором возможностей. G-Assist, похоже, более продвинут на данном этапе, в частности, может искать информацию в Интернете, управлять настройками оборудования и игр; AI Gaming Coach пока просто игровой помощник, пишет VideoCardz. Также технология Intel требует интеграции со стороны разработчиков игр.

Источник изображения: Intel, VideoCardz

В числе преимуществ: AI Gaming Coach использует для своей работы встроенный в процессор нейронный блок и интегрированную графику, не нагружая дискретную видеокарту; помощник не мешает и не надоедает, он выводит полезную информацию о том, где можно найти интересные внутриигровые вещи, не позволит пропустить какой-нибудь сундук, подскажет стратегию в битве с боссом.

Источник изображения: Intel, VideoCardz

В рассматриваемом случае специалисты Intel демонстрировали работу AI Gaming Coach в игре Black Myth: Wukong. Так, на одном из изображений видно небольшое напоминание ассистента о необходимости «залутать» располагающийся неподалёку сундук перед тем, как вступать в битву с боссом.

Intel AI Gaming Coach отличный вариант практического применения нейронного блока и интегрированной графики в игровых системах с дискретными видеокартами. Однако у технологии пока нет даты выхода.