Intel Arc Pro B60 предложит 24 ГБ видеопамяти.

Intel официально анонсировала профессиональные видеокарты Arc Pro B60 и B50 семейства Battlemage, сообщает Wccftech. Серия Arc Pro в первую очередь нацелена на рабочие станции для работы с графикой и искусственным интеллектом (логические выводы), а также на периферийные вычислительные системы.

Источник изображения: Intel, Wccftech

Обе видеокарты основаны на графическом процессоре BMG-G21: полной версии в случае Arc Pro B60 и урезанной в случае Arc Pro B50. В старшей видеокарте графический процессор предлагает 20 ядер Xe 2-го поколения и 160 блоков XMX (Xe Matrix eXtensions) для ускорения матричных вычислений. Пиковая вычислительная производительность видеокарты с числами формата INT8 оценивается показателем 197 триллионов операций в секунду (TOPS), что на 15,5% ниже, чем у игровой видеокарты Arc B580 из-за более жёстких ограничений мощности: мощность Arc Pro B60 можно настраивать в диапазоне от 120 Вт до 200 Вт; лимит мощности Arc B580 составляет 190 Вт. Одно из главных преимуществ Arc Pro B60 — увеличенный объём видеопамяти — 24 ГБ чипами GDDR6 со скоростью 19 Гбит/с. Общая ширина шины памяти 192 бита, общая пропускная способность 456 ГБ/с.

Источник изображения: Intel, Wccftech

В Intel сравнили скорость логических выводов на Arc Pro B60 24 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti и RTX 2000 Ada (у обеих по 16 ГБ видеопамяти). За счёт большего объёма видеопамяти Arc Pro B60 до 2,7 раз быстрее при работе с большими языковыми моделями DeepSeek R1, Alibaba QwQ и Qwen 2.5 на 32 млрд параметров в формате int4. NVIDIA позволили взять верх лишь в одном сравнении: при работе с DeepSeek R1 на 14 млрд параметров в формате int4. В остальных сравнениях Arc Pro B60 была быстрее, при работе с моделями в формате int4, int8 и FP16.

Источник изображения: Intel, Wccftech

Для решения проблемы масштабирования памяти при работе с более крупными моделями ИИ в Intel представили Project Battlematrix — платформу, которая позволяет использовать до 8 графических процессоров Intel Arc Pro одновременно. Партнёры Intel создадут «двойные» версии Intel Arc Pro B60: два графических процессора и два пула памяти, — две отдельные видеокарты в одной. В частности, это позволит эффективно использовать линии PCI Express 5.0 в рабочих станциях: одна Arc Pro B60 использует только 8 линий, две будут использовать все 16. Intel оптимизирует решение для экосистемы Xeon.

Источник изображения: Intel, Wccftech

Intel Arc Pro B50 — это более доступное решение. В данном случае графический процессор предлагает 16 ядер Xe 2-го поколения и 128 блоков XMX, а пиковая производительность оценивается показателем 170 TOPS. Также видеокарта получила меньше видеопамяти, 16 ГБ с общей пропускной способностью 224 ГБ/с, а её мощность ограничена значением 70 Вт. В эталонном исполнении видеокарта имеет низкопрофильную конструкцию и занимает два слота расширения. Что касается производительности, в Intel приводят результаты множества бенчмарков, где Arc Pro B50 обходит A50 и NVIDIA RTX A1000.

Источник изображения: Intel, Wccftech

Этапы развёртывания программного обеспечения. Источник изображения: Intel, Wccftech

Intel Arc Pro B60 и Arc Pro B50 поступят в продажу в третьем квартале этого года. Рекомендуемая розничная цена Arc Pro B50 составит 299 долларов США, в то время как Arc Pro B60 оценивается примерно в 500 долларов США.