ASRock выпустит однослотовую B50 с пассивным охлаждением.

Intel анонсировала видеокарты Arc Pro B60 и B50 семейства Battlemage, а партнёры компании показали на выставке Computex свои нестандартные решения — журналисты Wccftech насчитали на стенде компании 11 различных моделей, включая эталонные варианты.

Источник изображения: Intel, Wccftech

На момент написания называется семь основных партнёров компании по выпуску новых профессиональных видеокарт: ASRock, Gunnir, MaxSun, Sparkle, Onix, Senao и Lanner. Как и эталонные, многие партнёрские модели используют те или иные модификации систем охлаждения с центробежным вентилятором, однако есть исключения: модель Senao оснащена системой охлаждения с тремя осевыми вентиляторами, а модель Lanner с двумя. Есть очень необычный вариант с пассивным однослотовым охлаждением от ASRock.

Трёхвентиляторная модель от Senao. Источник изображения: Wccftech

Отдельного внимания требует видеокарта от MaxSun — это «двойная» Intel Arc Pro B60 Dual 48GB Turbo — две видеокарты на одной печатной плате. Как сообщалось в предыдущей новости, Intel представила Project Battlematrix — решение, которое позволит использовать до 8 графических процессоров Intel Arc Pro одновременно, в частности, оптимизируя использование слотов и линий PCI Express на платформах Intel Xeon.

Источник изображения: MaxSun, EXPreview

Каждая Arc Pro B60 использует только 8 линий PCI Express, чтобы задействовать все 16, две видеокарты объединяют на одной печатной плате. В отличие от большинства представленных моделей, оснащённых либо одним, либо двумя 8-контактными разъёмами дополнительного питания, «двойная» Arc Pro B60 Dual 48GB Turbo от MaxSun получила один 16-контактный разъём. По информации VideoCardz, энергопотребление видеокарты может достигать 400 Вт.

Источник изображения: MaxSun, EXPreview

Источник изображения: Gamers Nexus, YouTube

MaxSun оснастила Arc Pro B60 Dual 48GB Turbo системой охлаждения с центробежным вентилятором. Авторы YouTube канала Gamers Nexus получили доступ к видеокарте на выставке Computex и даже разобрали её. Это прототип, который отличается от финального продукта, в конечном итоге видеокарту должны оснастить испарительной камерой.

Источник изображения: MaxSun, EXPreview

Авторы ресурса EXPreview также опубликовали список материнских плат MaxSun, которые могут использоваться в рабочих станциях и совместимы с Arc Pro B60 Dual 48GB Turbo. В их числе новая материнская плата MS-WorkStation W790 112L для рабочих станций и MS-Q670M vPro для корпоративных систем.

Источники: Wccftech, VideoCardz, EXPreview, Gamers Nexus (YouTube).