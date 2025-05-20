Материнская плата с коннектором GC-HPWR у компании тоже готова.

Представители компании Sapphire опубликовали в социальной сети X (заблокирована в РФ) снимок одного из своих стендов на выставке Computex, который явно намекает на презентацию новых видеокарт во время завтрашнего мероприятия AMD, сообщает VideoCardz. На стенде подготовлено место, как минимум, для пяти новых моделей видеокарт AMD Radeon RX 9060 XT. Судя по размерам, компания покажет варианты с трёх- и двухвентиляторными системами охлаждения.

Источник изображения: Sapphire

Кроме этого, Sapphire удивила журналистов ComputerBase, представив на выставке видеокарты и материнские платы со скрытым разъёмом питания GC-HPWR — это та же конструкция, что используется компанией Asus в экосистеме продуктов BTF (Back-to-the-Future), только называется по-другому — Phantomlink. Sapphire оснастила таким коннектором видеокарту Radeon RX 9070 XT в исполнении Nitro+ и материнскую плату Nitro+ X870EA WiFi Phantomlink.

Источник изображения: ComputerBase

Помимо этого, на выставке был представлен большой ассортимент других видеокарт и материнских плат Sapphire для процессоров AMD. В основном это модели среднего и высокого класса с чипсетами B650, B850 и X870E для сокета AM5, но среди них присутствовал и бюджетный вариант с чипсетом A520 для сокета AM4.

Источники: VideoCardz, ComputerBase