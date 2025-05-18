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Moleculo
Появились первые тесты GeForce RTX 5060: новинка на 16-26% быстрее RTX 4060 в одинаковых условиях
DLSS и генерация кадров включены.

NVIDIA всё же разрешила некоторым СМИ опубликовать превью GeForce RTX 5060 до начала продаж, но на определённых условиях, сообщает VideoCardz со ссылкой на ряд источников. Компания предъявила определённые требования к методике тестирования, набору тестовых игр и видеокарт в сравнении. В частности, тесты должны проводиться с технологией DLSS и генерацией кадров. Что касается набора тестовых игр, всего их пять: Avowed, Doom: The Dark Ages, Marvel Rivals, Cyberpunk 2077 и Hogwarts Legacy.

Источник изображения: Christian Wiediger, Unsplash

Превью, опубликованное японским ресурсом ascii.jp, можно отнести к наиболее информативным. Авторы ресурса сравнили GeForce RTX 5060 c RTX 5060 Ti, 4060, 3060 и 2060 в разных режимах генерации кадров, включая обычный режим с генерацией одного кадра. Что интересно, в случае с видеокартами RTX 3060 и 2060, которые вообще не поддерживают генерацию кадров NVIDIA, специалисты использовали генерацию кадров из FSR 3 одновременно с масштабированием DLSS.

Все игры тестировались в разрешении 1080p, использовалась новейшая версия DLSS с моделями на базе архитектуры Transformer.

Источник изображения: ASCII.jp

В Marvel Rivals новинка на 16% опередила RTX 4060 и на 49% RTX 3060 12 ГБ с генерацией кадров FSR 3. В Cyberpunk 2077 преимущество составило 26% и 82% для этих же видеокарт, а в Doom: The Dark Ages — 17% и 36% соответственно. С подробными результатами тестирования можно ознакомиться в оригинальной публикации.

Специалисты ascii.jp пока не делали каких-либо полноценных выводов, посетовав на 8 ГБ видеопамяти, что по современным меркам уже не так много, и цену видеокарты. В Японии RTX 5060 будет продаваться по цене от 55800 иен, авторы ресурса считают более разумной цену на 10…11% меньше, около 50000 иен. Что касается производительности, видеокарта заметно быстрее предшественников, поддерживает новые технологии, такие как нейронные шейдеры и DisplayPort 2.1b.

Судя по информации www.gamestar.de, апгрейд на RTX 5060 в NVIDIA считают наиболее целесообразным для владельцев видеокарт RTX 3060 и 2060.

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#nvidia #видеокарты
Источник: videocardz.com
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