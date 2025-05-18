NVIDIA всё же разрешила некоторым СМИ опубликовать превью GeForce RTX 5060 до начала продаж, но на определённых условиях, сообщает VideoCardz со ссылкой на ряд источников. Компания предъявила определённые требования к методике тестирования, набору тестовых игр и видеокарт в сравнении. В частности, тесты должны проводиться с технологией DLSS и генерацией кадров. Что касается набора тестовых игр, всего их пять: Avowed, Doom: The Dark Ages, Marvel Rivals, Cyberpunk 2077 и Hogwarts Legacy.
Превью, опубликованное японским ресурсом ascii.jp, можно отнести к наиболее информативным. Авторы ресурса сравнили GeForce RTX 5060 c RTX 5060 Ti, 4060, 3060 и 2060 в разных режимах генерации кадров, включая обычный режим с генерацией одного кадра. Что интересно, в случае с видеокартами RTX 3060 и 2060, которые вообще не поддерживают генерацию кадров NVIDIA, специалисты использовали генерацию кадров из FSR 3 одновременно с масштабированием DLSS.
Все игры тестировались в разрешении 1080p, использовалась новейшая версия DLSS с моделями на базе архитектуры Transformer.
В Marvel Rivals новинка на 16% опередила RTX 4060 и на 49% RTX 3060 12 ГБ с генерацией кадров FSR 3. В Cyberpunk 2077 преимущество составило 26% и 82% для этих же видеокарт, а в Doom: The Dark Ages — 17% и 36% соответственно. С подробными результатами тестирования можно ознакомиться в оригинальной публикации.
Специалисты ascii.jp пока не делали каких-либо полноценных выводов, посетовав на 8 ГБ видеопамяти, что по современным меркам уже не так много, и цену видеокарты. В Японии RTX 5060 будет продаваться по цене от 55800 иен, авторы ресурса считают более разумной цену на 10…11% меньше, около 50000 иен. Что касается производительности, видеокарта заметно быстрее предшественников, поддерживает новые технологии, такие как нейронные шейдеры и DisplayPort 2.1b.
Судя по информации www.gamestar.de, апгрейд на RTX 5060 в NVIDIA считают наиболее целесообразным для владельцев видеокарт RTX 3060 и 2060.