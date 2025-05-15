Всего насчитывается 21 водоблок.

Alphacool представила водоблоки для видеокарт AMD Radeon RX 9070 серии, сообщает Tom’s Hardware. Есть различные варианты для моделей видеокарт от ASRock, Asus, Gigabyte, PowerColor, Sapphire и XFX, всего насчитывается 21 водоблок. Судя по ассортименту доступных вариантов для разных моделей видеокарт, в AMD не преувеличивали, когда говорили о невероятно высоком спросе на RX 9070 серии.

Источник изображения: Alphacool

В числе достоинств Alphacool упоминает: высокую эффективность охлаждения; высокую точность изготовления для минимизации зазоров; хромированное покрытие на медных охлаждающих пластинах и использование латунных соединений; богатую комплектацию с задней пластиной, термопрокладками нужного размера и предварительно нанесённой термопастой.

Источник: Tom's Hardware

За рубежом водоблоки стоят около 200 долларов США без учёта налогов или 200 евро с учётом. В Tom’s Hardware считают, что водоблоки могут стать отличным вариантом для владельцев видеокарт RX 9070 серии.