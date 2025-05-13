Возможно, здесь замешано динамическое напряжение SoC.

Процессоры AMD Ryzen могут чаще выходить из строя на материнских платах ASRock из-за динамического напряжения SoC, предположил YouTube блогер Tech YES City, сообщает PCGamer. Недавно у автора канала внезапно вышел из строя Ryzen 9 9950X, процессор был установлен в материнскую плату ASRock X870 Steel Legend. После разборки системы на некоторых контактах процессора обнаружились потемнения, которые могли появиться из-за резкого скачка напряжения и перегрева.

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Tech YES City протестировал новый процессор AMD Ryzen 7 9800X3D на материнских платах разных производителей и обнаружил, что на плате ASRock напряжение SoC меняется динамически, что, по всей видимости, является одной из энергосберегающих функций — энергопотребление процессора на плате ASRock действительно было минимальным. Возможно, вследствие несовершенства алгоритмов напряжение SoC может резко увеличиваться, что и приводит к поломке процессоров, допускает Tech YES City. Своими размышлениями блогер поделился с ASRock, но на момент написания представители компании ещё не ответили.

Динамическое изменение напряжения SoC на платах ASRock можно отключить, за это в BIOS отвечает опция SoC/Uncore OC Mode — после её активации напряжение SoC держится на одном уровне. Тем не менее, стоит отметить, что всё вышеописанное является догадками Tech YES City, пока нет явных доказательств, что динамическое напряжение SoC связано с поломкой процессоров AMD и эта опция снизит риск выхода процессоров из строя.





Энтузиасты ведут на портале Reddit статистику случаев выхода процессоров AMD из строя, на момент написания зарегистрировано более 180 случаев и, судя по всему, больше всего сообщений от владельцев плат ASRock. Хотя 180 случаев это капля в море, по сравнению с объёмами продаж процессоров и плат, ситуация настораживает.