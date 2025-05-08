В частности, проблема затронула YouTube блогера TechYESCity.

В интернете продолжают появляться сообщения о проблемах с процессорами AMD Ryzen 9000, которые выходят из строя на материнских платах ASRock. Об этом пишет Wccftech. С этим столкнулся и достаточно известный YouTube-блогер TechYESCity: его Ryzen 9 9950X внезапно вышел из строя в системе, где использовалась материнская плата ASRock X870 Steel Legend. Некоторые контакты процессора изменили цвет, стали серыми, что может указывать на высокий нагрев в этой области вследствие завышенного напряжения, считают специалисты.

Источник изображения: @TechYESCity в социальной сети X (заблокирована в РФ), Wccftech (отредактировано)

На момент написания материала энтузиасты зафиксировали более 150 сообщений от пользователей портала Reddit о выходе из строя процессоров AMD Ryzen 9000 на различных материнских платах. Похоже, что больше всего сообщений от владельцев плат ASRock.

В ответ TechYESCity один из пользователей социальной сети X (заблокирована в РФ) рассказал о том, что заметил аномальное поведение связки AMD Ryzen 7 9800X3D и ASRock X670E Steel Legend после недавних обновлений BIOS (версии не уточняются): высокое энергопотребление до 170 Вт и высокие температуры в играх Battlefield даже без активации PBO. Откат на самую раннюю версию BIOS с поддержкой 9800X3D решил проблему.

Точные причины выхода процессоров из строя так и остаются неизвестными.