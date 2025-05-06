Сроки выхода компьютера неизвестны.

Китайская компания Ling Long, известная необычными складными компьютерами-клавиатурами, разрабатывает значительно более производительное устройство на основе APU AMD Ryzen MAX+ 395 семейства Strix Halo, сообщает VideoCardz со ссылкой на ITHome. Китайские СМИ полагают, что Ling Long собирается выпустить компьютер в малом форм-факторе (SFF) с использованием этого мощного процессора.

Источник изображения: Ling Long, ITHome

В видео, выпущенном компанией, демонстрируется прототип материнской платы. На плате нет 24-контактного разъёма питания ATX, поэтому будущая система, скорее всего, будет оптимизирована для эффективной работы в пределах стандартного TDP, который может достигать 120 Вт. Сообщается, что компьютер планируют также оснастить оперативной памятью LPDDR5X объёмом до 96 ГБ. В настоящее время подробности о ходе разработки, дате выпуска и полных спецификациях остаются неподтверждёнными.

Ранее Ling Long привлекла внимание своим уникальным складным компьютером-клавиатурой, который был основан на процессоре AMD Ryzen 7 8840U.