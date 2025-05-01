Видеокарта получила систему охлаждения с тремя вентиляторами.

ASUS официально представила свою первую и пока единственную модель видеокарты Radeon RX 9070 GRE, пишет VideoCardz. Это Atlas Shark Megalodon (кит. 巨齿鲨) с трёхвентиляторной системой охлаждения и заводским разгоном до 2860…2880 МГц. Видеокарта выполнена преимущественно в чёрном цвете с редкими синими и серыми акцентами, в толщину занимает 2,5 слота расширения, в длину — 305 мм. Упоминается применение термоинтерфейса с фазовым переходом для графического процессора, использование двойных шарикоподшипников в вентиляторах. Для дополнительного питания предусмотрено два 8-контактных разъёма PCIe, рекомендуется блок питания мощностью не менее 650 Вт.

Источник изображения: ASUS

AMD Radeon RX 9070 GRE построена на базе графического процессора Navi 48, предлагает 48 вычислительных блоков (Compute Units, CU) или 3072 потоковых процессоров (Streaming Processors, SP). Видеокарта оснащена 12 ГБ памяти GDDR6 на 192-битной шине, что обеспечивает пропускную способность 432 ГБ/с. В соответствии с эталонными спецификациями, графический процессор видеокарты может повышать частоту до 2,79 ГГц.

Источник изображения: ASUS

Серия ASUS Megalodon предназначена для продажи в Китае, цена соответствует рекомендованной (4199 юаней), отметили в VideoCardz.