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Moleculo
ASUS представила видеокарту Radeon RX 9070 GRE ATS Megalodon
Видеокарта получила систему охлаждения с тремя вентиляторами.

ASUS официально представила свою первую и пока единственную модель видеокарты Radeon RX 9070 GRE, пишет VideoCardz. Это Atlas Shark Megalodon (кит. 巨齿鲨) с трёхвентиляторной системой охлаждения и заводским разгоном до 2860…2880 МГц. Видеокарта выполнена преимущественно в чёрном цвете с редкими синими и серыми акцентами, в толщину занимает 2,5 слота расширения, в длину — 305 мм. Упоминается применение термоинтерфейса с фазовым переходом для графического процессора, использование двойных шарикоподшипников в вентиляторах. Для дополнительного питания предусмотрено два 8-контактных разъёма PCIe, рекомендуется блок питания мощностью не менее 650 Вт.

Источник изображения: ASUS

AMD Radeon RX 9070 GRE построена на базе графического процессора Navi 48, предлагает 48 вычислительных блоков (Compute Units, CU) или 3072 потоковых процессоров (Streaming Processors, SP). Видеокарта оснащена 12 ГБ памяти GDDR6 на 192-битной шине, что обеспечивает пропускную способность 432 ГБ/с. В соответствии с эталонными спецификациями, графический процессор видеокарты может повышать частоту до 2,79 ГГц.

Источник изображения: ASUS

Серия ASUS Megalodon предназначена для продажи в Китае, цена соответствует рекомендованной (4199 юаней), отметили в VideoCardz.

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#видеокарты #asus
Источник: videocardz.com
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Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
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Ненавижу Bernigan'a
18:48
Я не по этой части,это ему к Бернигану и шешунцу.В принципе они давно вместе судя по всему
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
Henry Morgan
18:48
Я тоже самое за mac могу сказать.
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
Мятный Леденец
18:47
Чимбал кореша Nvidia&Intel Hater приметил,наверно влюбился.
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
Genry
18:44
Теперь эта вся байда с биткоином рухнет, поскольку именно майнеры и раскручивали ажиотаж вокруг.... Народу найдут другую модную фигню - лох не мамонт, не вымрет.
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18:42
Та это же всем известный трусозанюх.повелитель шешунца.его так сказать ass master
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
Мятный Леденец
18:39
не пытайся свалить на других чем сам занимаешься https://cdns.memealerts.com/p/65424be5e051af2e0d3eaea5/dff8dcab-0b39-4b62-b671-fba42073c946/alert_orig.webm
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18:37
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dimkahon
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>. то даже самые известные дистрибутивы Linux порой не поддерживают Flatpak, как и мой Chimbalix. Аха,ставится он за 2 минуты и тебе отвечали про то.Но ты стыдливо о том не пишешь,ибо ты патологически...
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