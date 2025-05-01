Пробное производство по этой технологии запланировано на 2027 год.

Intel раскрыла больше подробностей о своём новом техпроцессе Intel 14A в рамках мероприятия Intel Foundry Direct 2025 и представила перспективную технологию Turbo Cells, которая обещает значительно повысить производительность центральных и графических процессоров, сообщает Tom’s Hardware.

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Техпроцесс Intel 14A, пробное производство по которому запланировано на 2027 год, нацелен на 35-процентное снижение энергопотребления по сравнению с техпроцессом 18A или повышение производительности на ватт в диапазоне 15…20%. Основополагающими в достижении целевых показателей будут технологии обратной подачи питания PowerDirect, улучшенные транзисторы RibbonFET (новое название RibbonFET 2), а также технология Turbo Cell.

Новая технология Turbo Cell позволяет архитекторам оптимизировать критические пути — маршруты передачи сигналов, определяющие максимальную частоту процессора — увеличивая рабочий ток транзисторов без ущерба для плотности или значительного увеличения энергопотребления. Этот гибкий подход к проектированию использует настраиваемые библиотеки с различными размерами и конфигурациями ячеек, что позволяет адаптировать реализацию для различных случаев использования и сбалансировать мощность, производительность и площадь.

Источник изображения: Tom's Hardware, Intel

Техпроцесс Intel 14A включает три стандартные библиотеки ячеек: «высокая» (tall), «средняя» (mid-size) и «короткая» (short), — библиотеки рассчитаны на различные требования к производительности и мощности. «Турбо-ячейки» позволяют создавать конфигурации двойной высоты в рамках короткой библиотеки для повышения скорости.

На данный момент Intel готовится к выпуску первых продуктов, произведённых с применением технологии 18A, включая потребительские процессоры семейства Panther Lake, которые ожидаются в конце года. Пробное производство продукции по этой технологии уже запущено. Intel 14A станет преемником 18A.