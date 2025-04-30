Обновлённые решения с ядрами Zen 5.

Несколько блогеров и инсайдеров составили список новых процессоров AMD, которые компания может представить в ближайшие месяцы, сообщает VideoCardz со ссылкой на пользователей социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимами Olrak29 и InstLaX64.

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В списке новые процессоры для рабочих станций Ryzen Threadripper 9000 с сокетом sTR5, которые за последние недели уже неоднократно освещались в новостях, а также другие, менее известные продукты: обновление процессоров Strix Point под названием Gorgon Point (три разных версии для существующего сокета FP8), обновление Krackan для более бюджетного сегмента, а также нечто необычное — процессоры Sound Wave с ARM ядрами для сокета FF5. Gorgon Point предсказывают дебют и на настольных ПК в виде APU с производительной графикой в рамках серии Ryzen 9000G, процессоры предложат Zen 5 ядра и интегрированную графику RDNA 3.5.

Также в разработке якобы находятся серверные процессоры AMD EPYC с сокетом AM5. Подобные решения компания уже выпускала, серию EPYC 4004, пришло время для обновления — серии EPYC 4005 под кодовым названием Grado с ядрами Zen 5. Также процессоры EPYC с ядрами Zen 5 могут выпустить для встраиваемых систем, это будет адаптация мобильных решений Fire Range.

Во время проведения Computex 2025 специалисты ожидают новостей о AMD Radeon RX 9060 XT, а также серии видеокарт Radeon RX 9000M для ноутбуков (хотя в AMD дали понять, что видеокарты для ноутбуков не находятся в приоритете).