В описании одной из плат ASUS заметили упоминание AMD Ryzen Threadripper 9000. Похоже, запланированы две подсерии с количеством ядер до 96.

В описании материнской платы ASUS PRO WS TRX50 SAGE заметили информацию о совместимости с процессорами серий AMD Ryzen Threadripper 9000 и PRO 9000, которые ещё не были официально представлены, сообщает VideoCardz. Ранее в Сети находили упоминания новых процессоров с количеством ядер от 12 до 64, на странице рассматриваемой платы подтверждается, что серия предложит процессоры с количеством ядер до 96, как и в прошлом поколении. Процессоры будут совместимы с существующим сокетом sTR5.

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В последнее время AMD Ryzen Threadripper 9000 и PRO 9000 стали чаще появляться в инфополе, что может указывать на скорый анонс. Для этого есть как минимум два мероприятия: выставка Computex 2025 в конце мая и собственное мероприятие AMD в начале июня — Advancing AI 2025. Пока нет никакого явного подтверждения, что эти процессоры представят в ближайшие месяцы, но производители материнских плат с чипсетом AMD TRX50 явно готовятся к выходу новинок, внедряя поддержку будущих процессоров в свои продукты.

Источник изображения: ASUS, VideoCardz, @momomo_us в соцсети X (заблокирована в РФ)

Накануне внимание энтузиастов привлекли обновления BIOS для одной из материнских плат GIGABYTE. Недавно выпущенный BIOS был основан на AMD SHP-AGESA 1.0.0.0, где SHP, скорее всего, является аббревиатурой от Shimada Peak — это кодовое название процессоров Ryzen Threadripper 9000 и PRO 9000.