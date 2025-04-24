На Шанхайском автосалоне компания Intel анонсировала будущие решения для программно-определяемых автомобилей (Software Define Vehicle, SDV): платформы под кодовыми названиями Frisco Lake и Grizzly Lake с процессорами, в которых могут использоваться разработки из потребительских решений Panther Lake и Nova Lake соответственно, — сообщает Wccftech со ссылкой на отчёт ресурса www.3elife.net.
Отмечается, что план выпуска продукции, опубликованный www.3elife.net, может быть не самым актуальным, тем не менее массовое производство платформы под кодовым названием Intel Frisco Lake могут начать в первой половине 2026 года. В настоящее время нет информации о точном количестве ядер используемых в ней процессоров, но, как сообщается, чипы будут иметь расчётную тепловую мощность в диапазоне 20…65 Вт, обеспечивать в 10 раз большую производительность искусственного интеллекта при 61-процентном повышении эффективности в сравнении с аналогами предыдущего поколения, основанными на архитектурах Raptor Lake с общим количеством ядер до 12 и расчётной тепловой мощностью в диапазоне 12…45 Вт. Ещё одним значимым обновлением станет переход к интегрированной графике с архитектурой Xe 3-го поколения (Celestial). Сообщается о поддержке платформой 12 каналов для камер и 280 аудиоканалов.
Платформа Intel Grizzly Lake с процессорами под кодовым названием Monument Peak, судя по всему, может появиться в 2027 году. В этих процессорах, вероятно, будут использовать наработки из потребительской серии Nova Lake, в частности, плитки с эффективными E-ядрами. Так, Monument Peak приписывают до 32 E-ядер, что согласуется с предыдущими слухами о наличии такого же количества E-ядер в процессорах Nova Lake: инсайдеры приписывали Intel разработку флагманских чипов Nova Lake с конфигурацией ядер 16P+32E+4LPE.
На 2025 год запланирован выпуск платформ Malibu Lake с процессорами, которые будут использовать наработки и архитектуры Raptor Lake.