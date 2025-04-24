Потребительским Nova Lake инсайдеры ранее приписывали до 52 ядер.

На Шанхайском автосалоне компания Intel анонсировала будущие решения для программно-определяемых автомобилей (Software Define Vehicle, SDV): платформы под кодовыми названиями Frisco Lake и Grizzly Lake с процессорами, в которых могут использоваться разработки из потребительских решений Panther Lake и Nova Lake соответственно, — сообщает Wccftech со ссылкой на отчёт ресурса www.3elife.net.

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Отмечается, что план выпуска продукции, опубликованный www.3elife.net, может быть не самым актуальным, тем не менее массовое производство платформы под кодовым названием Intel Frisco Lake могут начать в первой половине 2026 года. В настоящее время нет информации о точном количестве ядер используемых в ней процессоров, но, как сообщается, чипы будут иметь расчётную тепловую мощность в диапазоне 20…65 Вт, обеспечивать в 10 раз большую производительность искусственного интеллекта при 61-процентном повышении эффективности в сравнении с аналогами предыдущего поколения, основанными на архитектурах Raptor Lake с общим количеством ядер до 12 и расчётной тепловой мощностью в диапазоне 12…45 Вт. Ещё одним значимым обновлением станет переход к интегрированной графике с архитектурой Xe 3-го поколения (Celestial). Сообщается о поддержке платформой 12 каналов для камер и 280 аудиоканалов.

Источник изображения: Intel, www.3elife.net

Платформа Intel Grizzly Lake с процессорами под кодовым названием Monument Peak, судя по всему, может появиться в 2027 году. В этих процессорах, вероятно, будут использовать наработки из потребительской серии Nova Lake, в частности, плитки с эффективными E-ядрами. Так, Monument Peak приписывают до 32 E-ядер, что согласуется с предыдущими слухами о наличии такого же количества E-ядер в процессорах Nova Lake: инсайдеры приписывали Intel разработку флагманских чипов Nova Lake с конфигурацией ядер 16P+32E+4LPE.

На 2025 год запланирован выпуск платформ Malibu Lake с процессорами, которые будут использовать наработки и архитектуры Raptor Lake.