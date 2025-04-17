AMD Radeon RX 9070 GRE в сравнении с RX 9070 XT получит на четверть меньше потоковых процессоров и видеопамяти, а пропускная способность памяти будет на треть ниже, утверждают в VideoCardz. Скорее всего, цель выпуска новой модели не замена RX 9070, которая при сравнительно малой разнице в цене с версией XT может не иметь большой популярности, а заполнение пространства между RX 9070 и ещё невыпущенной RX 9060 XT. Обе должны анонсировать в течение нескольких недель, сообщили в VideoCardz, однако до сих пор непонятно, будет ли RX 9070 GRE доступна на международном рынке.
AMD Radeon RX 9070 GRE приписывают урезанный графический процессор Navi 48 XL, который предложит 3072 потоковых процессора, 192-битный интерфейс подключения памяти и будет настроен на работу при частоте до 2,79 МГц. Версия Navi 48 XT, используемая в RX 9070, предлагает 3584 потоковых процессоров, 256-битный интерфейс памяти и настроена на работу при частоте до 2,52 ГГц. В теории, более высокие частоты RX 9070 GRE частично компенсируют потерю вычислительной производительности из-за меньшего количества функциональных блоков, а вот пытаться компенсировать потерю пропускной способности памяти не будут — видеокарту оснастят более медленными чипами GDDR6 со скоростью не 20, а 18 Гбит/с. Общая пропускная способность памяти составит 432 ГБ/с против 640 ГБ/с в RX 9070. Объём памяти очевидно тоже уменьшился: 12 ГБ против 16 ГБ.
По слухам, RX 9060 XT получит графический процессор Navi 44 XT, где будут задействованы 2048 потоковых процессоров и 128-битная шина памяти. Пиковые частоты графического процессора — до 3,2 ГГц и выше. Видеокарта появится в вариантах с 8 и 16 ГБ памяти GDDR6, общая пропускная способность 320 ГБ/с. Вопреки предыдущим слухам, в VideoCardz утверждают, что RX 9060 XT выпустят не в мае, а в июне.