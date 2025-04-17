По слухам, видеокарту анонсируют в течение нескольких недель.

AMD Radeon RX 9070 GRE в сравнении с RX 9070 XT получит на четверть меньше потоковых процессоров и видеопамяти, а пропускная способность памяти будет на треть ниже, утверждают в VideoCardz. Скорее всего, цель выпуска новой модели не замена RX 9070, которая при сравнительно малой разнице в цене с версией XT может не иметь большой популярности, а заполнение пространства между RX 9070 и ещё невыпущенной RX 9060 XT. Обе должны анонсировать в течение нескольких недель, сообщили в VideoCardz, однако до сих пор непонятно, будет ли RX 9070 GRE доступна на международном рынке.

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AMD Radeon RX 9070 GRE приписывают урезанный графический процессор Navi 48 XL, который предложит 3072 потоковых процессора, 192-битный интерфейс подключения памяти и будет настроен на работу при частоте до 2,79 МГц. Версия Navi 48 XT, используемая в RX 9070, предлагает 3584 потоковых процессоров, 256-битный интерфейс памяти и настроена на работу при частоте до 2,52 ГГц. В теории, более высокие частоты RX 9070 GRE частично компенсируют потерю вычислительной производительности из-за меньшего количества функциональных блоков, а вот пытаться компенсировать потерю пропускной способности памяти не будут — видеокарту оснастят более медленными чипами GDDR6 со скоростью не 20, а 18 Гбит/с. Общая пропускная способность памяти составит 432 ГБ/с против 640 ГБ/с в RX 9070. Объём памяти очевидно тоже уменьшился: 12 ГБ против 16 ГБ.

Источник изображения: VideoCardz, AMD

По слухам, RX 9060 XT получит графический процессор Navi 44 XT, где будут задействованы 2048 потоковых процессоров и 128-битная шина памяти. Пиковые частоты графического процессора — до 3,2 ГГц и выше. Видеокарта появится в вариантах с 8 и 16 ГБ памяти GDDR6, общая пропускная способность 320 ГБ/с. Вопреки предыдущим слухам, в VideoCardz утверждают, что RX 9060 XT выпустят не в мае, а в июне.