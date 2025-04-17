Весит более 100 ГБ и требует наличия установленного Unreal Engine 5.

Для загрузки стала доступна техническая демонстрация NVIDIA Zorah, основанная на Unreal Engine 5 и использующая трассировку пути с технологиями нейронного рендеринга, включая RTX Mega Geometry, сообщает Guru3D. Что действительно отличает Zorah — полное отсутствие растеризации — всё полностью трассируется лучами, от освещения до текстур. Как отметили в NVIDIA, трассировка пути в Zorah быстрее растеризации. На сцену в демонстрации приходится почти 500 миллионов треугольников, тысячи материалов и тысячи источников света. Графика выглядит потрясающе.

Источник изображения: NVIDIA

Объём загрузки NVIDIA Zorah составляет 108 ГБ — это огромная техническая демонстрация. Важно отметить, что это не автономный пакет с подготовленными исполняемыми файлами, для запуска потребуется установленный Unreal Engine 5 и дополнительные действия со стороны пользователя, отметили в DSOGaming.

Трассировка пути требует значительных ресурсов, но, похоже, что для RTX 5090 это не проблема. Технологии NVIDIA, включая масштабирование DLSS, позволяют добиться приемлемой производительности при таком уровне визуального качества.