Оформление посвящено одной из главных героинь японского аниме-сериала в жанре меха «Евангелион».

ONEXPLAYER выпускает новую лимитированную версию своего многофункционального компактного игрового компьютера X1 Pro, оформление которой посвящено одной из главных героинь японского аниме-сериала в жанре меха «Евангелион» (Neon Genesis Evangelion) — Аске Лэнгли (Asuka Langley) — пилоту меха Eva-02. Полное название мини-ПК ONEXPLAYER X1 Pro EVA Limited Edition, сообщает Liliputing со ссылкой на ряд источников, в отличие от базовой версии, представленной ранее, он оснащён не AMD Ryzen AI 9 HX 370, а процессором Intel семейства Arrow Lake-H — Core Ultra 7 255H.

Источник изображения: ONEXPLAYER, Liliputing

AMD Ryzen AI 9 HX 370 — это 12-ядерный 24-поточный процессор с конфигурацией ядер 4×Zen5 + 8×Zen5c и пиковой частотой до 5,1 ГГц. Он оснащается интегрированной графикой AMD Radeon 890M с 16 вычислительными блоками RDNA 3.5 и частотой до 2,9 ГГц, а также нейронным сопроцессором с теоретической производительностью в задачах, связанных с ИИ, до 50 триллионов операций в секунду (TOPS). В свою очередь, Intel Core Ultra 7 255H — 16-ядерный 22-поточный процессор с конфигурацией 6P+8E+2LPE и пиковой частотой до 5,1 ГГц, интегрированной 8-ядерной графикой Arc 140T (доработанный Alchemist с ядрами XMX) с частотой до 2,25 ГГц и нейронным сопроцессором с теоретической производительностью около 13 TOPS (что не соответствует требованиям программы Microsoft Copilot+ PC).

Источник изображения: ONEXPLAYER, Liliputing

Согласно тестам Notebookcheck и Tom's Hardware, интегрированная графика Intel Arc 140T может рассматриваться как конкурент AMD Radeon 890M и 880M, хотя многое зависит от конфигурации каждого конкретного устройства. Во всяком случае, Arc 140T поддерживает все новые технологии Intel XeSS — это и масштабирование изображения, и генерация кадров, и уменьшение задержки.

Источник изображения: ONEXPLAYER, Liliputing

Обе версии ONEXPLAYER X1 Pro оснащены 10,95-дюймовым ЖК-дисплеем LTPS с разрешением 2560 на 1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц, памятью LPDDR5X, слотом M.2 для накопителя PCIe 4.0 x4 формата 2280, аккумулятором ёмкостью 65,02 Вт·ч и алюминиевым корпусом со съёмными контроллерами. Устройство может выполнять роль планшета, ноутбука и игрового портативного компьютера. В числе прочих особенностей: порты OCuLink, USB4 и USB 3.2, карт-ридер, поддержка WiFi 6E и Bluetooth 5.2.

Источник изображения: ONEXPLAYER, Liliputing

Устройство интересное, но дорогое, лимитированное издание с 64 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом 2 ТБ на зарубежных площадках оценивается в 1650 долларов США.