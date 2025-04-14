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ASUS представила топовую плату ROG CROSSHAIR X870E EXTREME и более доступную X870 MAX GAMING WIFI7
ASUS ROG CROSSHAIR X870E EXTREME — премиальное решение наивысшего класса.

ASUS представила материнские платы X870 MAX GAMING WIFI7 и ROG CROSSHAIR X870E EXTREME, сообщают TechPowerUp и Tom’s Hardware. Первая относится к более доступному ценовому сегменту и появится в чёрном и белом (модель с индексом W) цветовом оформлении, вторая — премиальное решение наивысшего класса.

ASUS X870 MAX GAMING WIFI7. Источник изображений: ASUS

ASUS X870 MAX GAMING WIFI7 основана на 8-слойной печатной плате формата ATX и оснащена подсистемой питания со схемой 12+2+1, 80-амперными транзисторами и радиаторами. Для питания процессора на плате предусмотрены два 8-контактных разъёма ASUS ProCool. Поддерживается установка до 256 ГБ (4×64 ГБ) оперативной памяти DDR5, максимальная скорость в зависимости от используемого процессора и конфигурации памяти — 8000 МТ/с и выше. Поддерживаются профили AMD EXPO и технология ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP).

ASUS X870 MAX GAMING WIFI7. Источник изображений: ASUS

Также на плате присутствуют три M.2 разъёма, один из которых поддерживает PCIe 5.0 и оснащается компактным радиатором, четыре слота PCI Express — основной с усиленной конструкцией и поддержкой PCIe 5.0. Среди прочих особенностей: адаптер проводной сети со скоростью 2,5 Гбит/с, адаптер беспроводной сети с поддержкой Wi-Fi 7, два USB4 в числе USB-портов на задней панели.

ASUS ROG CROSSHAIR X870E EXTREME. Источник изображений: ASUS

ASUS ROG CROSSHAIR X870E EXTREME формата E-ATX оснащена подсистемой питания со схемой 20+2+2, 110- и 80-амперными транзисторами, крупными радиаторами с тепловыми трубками. На одном из радиаторов установлен 5-дюймовый ЖК-дисплей. Максимальная скорость оперативной памяти при разгоне может превышать 9000 МТ/с, в частности, за счёт использования технологии ASUS NitroPath. На плате присутствуют три M.2 разъёма с поддержкой PCIe 5.0 (на процессорах серии AMD Ryzen 7000 и 9000), ещё пару M.2 накопителей можно подключить посредством платы расширения ROG Q-DIMM.2 с двумя PCIe 4.0 x4 (от чипсета). Все M.2 разъёмы на плате оснащены радиаторами, основной — самым крупным с тепловой трубкой.

ASUS ROG CROSSHAIR X870E EXTREME. Источник изображений: ASUS

ASUS ROG CROSSHAIR X870E EXTREME. Источник изображений: ASUS

Ко всему прочему, плата оснащается SlimSAS разъёмом (подключён к PCIe 4.0 x4), четырьмя разъёмами для SATA накопителей, есть пара усиленных PCI Express с поддержкой PCIe 5.0, на задней панели два USB4 и ещё десять USB со скоростью до 10 Гбит/с, поддерживается подключение до десяти корпусных USB, включая Type-C разъём со скоростью до 20 Гбит/с и быстрой зарядкой мощностью до 60 Вт. Плата оснащена продвинутым аудиокодеком Realtek ALC4082, 5- и 10-гигабитным адаптером проводной сети, адаптером Wi-Fi 7. Есть множество различных опций и переключателей для разгона, включая кнопки управления BCLK и включения режима LN2.

Максимальная скорость оперативной памяти и поддержка PCIe 5.0 на всех платах зависит от используемого процессора, а также сочетания используемых видеокарт и накопителей. Обе рассматриваемые платы поддерживают технологии и конструкции различных версий для быстрой установки и извлечения накопителей, видеокарт, антенн Wi-Fi и т.д. Подробнее на сайте ASUS: X870 MAX GAMING WIFI7, ROG CROSSHAIR X870E EXTREME.

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#amd #asus #материнские платы
Источник: asus.com
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