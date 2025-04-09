Power Detector+ используется в видеокартах ROG Astral и Matrix.

Пользователи программного обеспечения ASUS GPU Tweak III стали получать уведомления о новом обновлении до версии 1.9.4.3 от 8 апреля 2025 года, сообщает VideoCardz. На сайте компании ссылка на новую версию ещё не появилась. Обновление исправляет ошибки совместимости с программным обеспечением видеокарт AMD и NVIDIA, а также расширяет возможности системы Power Detector+ с новой функцией предупреждения.

Источник изображения: ASUS

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Power Detector+ является эксклюзивом премиальных видеокарт серий ROG Astral и Matrix. Система позволяет отслеживать значение силы тока на каждом из питающих контактов разъёма 12V-2x6. Это повышает безопасность эксплуатации видеокарт. Программное обеспечение отметит контакты, на которых ток превышает допустимое значение. Это может наблюдаться вследствие плохого подключения кабеля питания и по другим причинам, нарушающим соединение.

Если программа обнаруживает какие-либо проблемы или аномалии, она отправляет предупреждение пользователю, предлагая проверить и, возможно, переподключить кабель питания. В примечаниях не уточняется, отправляется ли предупреждение, когда программа не запущена или предупреждение можно увидеть только после запуска ПО.