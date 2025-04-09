Память SK hynix якобы уже поставляется партнёрам в комплектах с GPU для производства RTX 5070.

По слухам, NVIDIA начала использовать видеопамять GDDR7 от SK hynix в своих комплектах с графическими процессорами для партнёров-производителей видеокарт, сообщает VideoCardz со ссылкой на инсайдера, известного в социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом MEGAsizeGPU.

Источник изображения: Caspar Camille Rubin, Unsplash

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В серии GeForce RTX 50 может использоваться видеопамять GDDR7 от Samsung, SK hynix и Micron, однако на сегодняшний день в видеокартах была замечена память только от Samsung. К слову, судя по обзорам специалистов TechPowerUp, память хорошо разгоняется, но полный её потенциал невозможно исследовать из-за лимита, установленного NVIDIA. Отличаются ли чем-то чипы SK hynix с точки зрения температур или разгона, пока неизвестно, поскольку видеокарты с этими чипами пока не попали в руки рецензентов, но информация может появиться уже скоро. Как утверждает инсайдер, новые комплекты с чипами GDDR7 от SK hynix уже поставляются для производства видеокарт GeForce RTX 5070.

В VideoCardz отмечают, что партнёры NVIDIA могут покупать чипы памяти для производства видеокарт отдельно, так и получать их в комплекте с графическими процессорами от NVIDIA. Предполагается, что последний вариант дешевле для производителя.