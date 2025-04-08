Немецкий блогер и оверклокер Роман Хартунг (Roman Hartung), известный под псевдонимом der8auer, продемонстрировал в новом видео на YouTube результаты скальпирования и прямого охлаждения кристаллов AMD Ryzen 9 9950X3D с помощью водоблока, передаёт club386. Температуру процессора под нагрузкой удалось снизить на 23 градуса.
Процессоры AMD AM5 оснащаются довольно толстой крышкой, которая, теоретически, помогает распределять тепло от небольших чиплетов процессора по большей площади, но одновременно с этим является и дополнительным термическим сопротивлением, что негативно влияет на охлаждения в некоторых сценариях. Так, при жидкостном охлаждении снятие крышки и использование водоблока для прямого охлаждения чиплетов позволило снизить температуру процессора под нагрузкой на 23 градуса, пиковая температура во время тестирования достигла только 51 градуса по Цельсию.
Быстрый разгон с помощью технологии PBO позволил повысить производительность процессора в бенчмарке Cinebench R23 на 9%, в нескольких протестированных играх средняя частота кадров выросла на 3%, минимальная — на 9%. Рост энергопотребления оказался куда более значительным: если на стандартных настройках процесс потреблял под нагрузкой около 200 Вт, то с разгоном на 48…73% больше — до 346 Вт. Специалисты club386 отметили, что в данном случае предпочли бы стандартные настройки без разгона для сохранения низких температур при стандартном для процессора энергопотреблении.