Потенциал у видеокарты RX 9070 большой.

Пользователь форума PCGamesHardware под псевдонимом Gurdi решил рискнуть своей AMD Radeon RX 9070 в исполнении ASUS PRIME и заняться самостоятельной модификацией BIOS для повышения лимита энергопотребления и рабочих частот. Эксперимент завершился успешно, сообщает Wccftech, видеокарту удалось значительно разогнать и повысить игровую производительность до уровня RX 9070 XT.

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Рассматриваемая видеокарта «из коробки» работает на частотах 2140…2610 МГц с лимитом полного энергопотребления 220 Вт. После прошивки модифицированным BIOS от аналогичной модели RX 9070 XT для повышения лимита мощности до 317 Вт и разгона до частот 2480…3030 МГц видеокарта набирает 7183 балла в бенчмарке 3DMark Steel Nomad, 6762 балла в бенчмарке Speed Way и 19014 баллов в бенчмарке Port Royal. По данным на сайте benchmarks.ul.com, 7153 балла в Steel Nomad — это типичный результат RX 9070 XT.

Источник изображения: PCGamesHardware, Gurdi

Результаты довольно неожиданные, учитывая, что графический процессор RX 9070 XT имеет больше ядер и работает на более высоких частотах (по сравнению со стандартными частотами RX 9070). Так, в версии Navi 48 для RX 9070 включено 3584 потоковых процессоров (Streaming Processors, SP), а в версии для RX 9070 XT задействованы все 4096. Разблокировать отключённые блоки не получится, но, как видно, и без них разгонный потенциал RX 9070 позволяет догнать старшую модель.

Специалисты предупреждают, что самостоятельное редактирование и прошивка BIOS — очень рискованный процесс. В случае ошибки видеокарта может выйти из строя, при этом гарантия аннулируется. Ссылка на модифицированный BIOS приводится в новости на сайте Wccftech.

Ранее появились слухи, что AMD готовит Radeon RX 9070 GRE. Новинка якобы получит 12 ГБ видеопамяти на 192-битной шине и будет продаваться только в Китае, по крайней мере, первое время. Поставки этой модификации могут приоритизировать над поставками базовой версии RX 9070.