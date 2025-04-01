Подробностей об устройстве пока нет.

ASUS ROG Global опубликовала в социальных сетях тизер, намекающий на разработку новой портативной игровой консоли в сотрудничестве с игровым подразделением Microsoft Xbox, сообщает TechPowerUp. В тизере продемонстрировали объединение портативного игрового компьютера ASUS ROG Ally, Xbox- контроллера в исполнении ASUS и робота в единое устройство — новый игровой КПК.

Источник изображения: @ASUS_ROG в социальной сети X (заблокирована в РФ)

Никаких подробностей о технической составляющей и сотрудничестве с Microsoft нет, однако аккаунт Xbox отметился под публикацией ASUS в социальной сети X (заблокирована в РФ), что может намекать на совместную работу над новым устройством.

По слухам, сотрудничество между Microsoft и ASUS направлено на выпуск игрового КПК под кодовым названием Project Kennan в третьем-четвёртом квартале 2025 года. Ожидается, что КПК объединит сильнейшие стороны двух компаний: будет использовать развитую программную экосистему Microsoft и опыт инженеров ASUS в области разработки портативного оборудования. Устройство может работать под управлением Windows 11, либо в компании могут разработать специальную оболочку, похожую на интерфейс игровых консолей Xbox. Робот может стать специальным ИИ-ассистентом, встроенным в программное обеспечение устройства. Ранее ходили слухи о двух-трёхлетнем цикле разработки, ускоренный график, как полагают, обусловлен усилением конкуренции на рынке игровых КПК. Ничего из этого пока официально не подтверждено. По прогнозам, больше подробностей о новинке может появиться во втором квартале 2025 года.