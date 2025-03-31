Больше всего на платах ASRock.

За последние недели появилось больше сообщений о выходе из строя процессоров AMD Ryzen 7 9800X3D, что вызывает обеспокоенность. На момент написания на портале Reddit задокументировано уже 108 случаев. Отказы происходили на платах различных производителей, включая ASRock, ASUS, Gigabyte и MSI, но, похоже, что большая часть сообщений поступила от владельцев плат ASRock с чипсетами AMD X870 и B850, сообщает Wccftech.

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Отказы различаются по своему проявлению: на некоторых процессора присутствуют видимые физические повреждения, что может указывать на перенапряжение или ошибку пользователя, в то время как другие выходят из строя без каких-либо очевидных внешних признаков. В нескольких случаях процессоры перестали работать примерно через 30 минут после первичного запуска системы, у некоторых пользователей вышли из строя спустя несколько недель использования. Есть пользователи, которые больше не сталкивались с проблемами после замены процессора, но есть и те, у кого ситуация повторилась с новым процессором.

Причина этих отказов остаётся неясной. Хотя в некоторых случаях поломка произошла после включения профилей памяти EXPO или ручного разгона, это не является основной причиной, поскольку описываются случаи, когда процессор вышел из строя при настройках BIOS по умолчанию.

В ответ на жалобы компания ASRock сообщила, что работает с пострадавшими пользователями и получила от некоторых из них материнские платы для проверки. Отчёт не внёс ясности в отношении сложившейся ситуации, в компании лишь отметили, что одна из полученных плат исправно работает после очистки сокета (в рассматриваемом случае на процессе и в сокете были обнаружены следы прогара).

AMD Ryzen 7 9800X3D очень популярен среди покупателей. По данным Wccftech, ритейлеры продают тысячи процессоров еженедельно, поэтому рассматриваемое количество отказов — лишь малая доля от общего объёма продаж. Тем не менее, ситуация вызывает значительную тревогу среди владельцев Ryzen 7 9800X3D, более того, есть несколько случаев с процессорами Ryzen 9 9950X3D. Специалисты ресурса отмечают, что AMD, ASRock и другие производители расследуют случаи выхода процессоров из строя, свои независимые расследования проводят и некоторые технические СМИ.