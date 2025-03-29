Основой могут стать процессоры Strix Point.

AMD потенциально может выпустить новую серию настольных APU для платформы AM5 в четвёртом квартале 2024 года, сообщает VideoCardz со ссылкой на блогера @9550pro в социальной сети X (заблокирована в РФ). Новики могут быть представлены в серии Ryzen 9000G, а отбракованные процессоры с неработающей графикой — в серии 9000F.

Основой серии могут стать уже выпущенные чипы семейства Strix Point с процессорными ядрами Zen 5 и Zen 5c, а также интегрированной графикой RDNA 3.5, либо обновлённые чипы семейства Gorgon Point, хотя последним приписывают более поздний релиз. Надёжной информации о подготовке серии AMD Ryzen 9000G пока нет.

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На данный момент настольные APU AMD для платформы AM5 с более производительной интегрированной графикой представлены в рамках серии Ryzen 8000G. Серия основана на семействе Phoenix, которое первоначально было представлено для ноутбуков. Это процессоры с ядрами Zen 4 и Zen 4c, интегрированной графикой RDNA 3. Также были выпущены процессоры Ryzen 8000F с отключённым графическим ядром, например, 6-ядерный 12-поточный Ryzen 5 8400F считается самым доступным решением для платформы AM5.

Ранее появилась информация, что высококлассные мобильные процессоры AMD Strix Halo могут появиться в настольных ПК. Скорее всего, подразумеваются готовые платы с распаянными процессорами для установки в мини-ПК или ПК полноценного формата. Специалисты считают, что Strix Halo не адаптировать для сокета AM5 из-за более крупных размеров.