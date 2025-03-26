Пока упоминается только ROG CROSSHAIR X870E APEX.

ASUS подтвердила изданию Tweakers внесение изменений в конструкцию системы быстрого извлечения видеокарт Q-Release Slim, сообщает VideoCardz. Одно из изменений — удаление поперечного металлического сегмента усиления слота PCIe, который мог оставлять следы на текстолите видеокарты при её извлечении. Ранее изменения заметили на изображениях новых плат ASUS ROG CROSSHAIR X870E APEX. Кроме того, на систему были нанесены наклейки, информирующие пользователей о правильном использовании.

«Да, в систему Q-Release Slim для новых материнских плат X870 были внесены изменения», — сообщили представители ASUS. «Мы модифицировали слот PCIe для системы Q-Release Slim на основе отзывов пользователей, удалив металлический компонент, чтобы снизить вероятность повреждения видеокарты».

Источник изображения: ASUS, Tweakers

К сожалению, не уточняется, какие ещё материнские платы будут оснащены этой обновлённой системой и будут ли обновлены существующие модели.

В новой версии системы быстрого извлечения видеокарт Q-Release Slim не предусмотрена специальная кнопка для разблокировки слота PCIe, вместо этого видеокарту необходимо определённым образом сдвинуть и потянуть вверх, взявшись ближе к кронштейну с видеовыходами. Таким образом, система Q-Release Slim позволяет извлекать видеокарты из слота PCIe материнских плат одним движением.