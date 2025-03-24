Продажи RTX 5060 Ti якобы начнутся на следующий день.

Анонс видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5060 и 5060 Ti ожидается 15 апреля, сообщает VideoCardz со ссылкой на свежую информацию гонконгского ресурса HKEPC. На следующий день, 16 апреля, запланирована публикация обзоров и старт продаж двух версий RTX 5060 Ti с объёмом видеопамяти 8 и 16 ГБ. На этот раз даты публикации обзоров не будут разделять между моделями по рекомендованной цене и более дорогими. Что касается RTX 5060, она появится в мае и будет оснащаться 8 ГБ видеопамяти. Возможно, вскорости NVIDIA представит видеокарты класса 60 и для ноутбуков. Цены не уточняются.

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По слухам, NVIDIA потребовала от всех своих партнёров выпустить, как минимум, одну модель каждой видеокарты для продажи по рекомендованной цене и появиться они должны на старте продаж. Детали неизвестны, поэтому специалисты пока не берутся прогнозировать, окажет ли это требование значительное влияние на доступность видеокарт по рекомендованной цене. В последнее время такие модели найти всё сложнее, сторонние производители ограничивают их выпуск, отдавая приоритет более дорогим модификациям. Помимо этого, некоторые производители стали применять новую практику повышения цен на модели, изначально выпущенные по рекомендованной цене, т.е. рекомендованная цена действует только на старте продаж, пока не будут распроданы первые поставки. Хотя NVIDIA не может напрямую влиять на ценообразование партнёрских моделей, рычаги воздействия у компании есть, пишет VideoCardz, в частности, это количество поставляемых партнёру графических процессоров.

Источник изображения: VideoCardz

Ранее инсайдеры назвали основные характеристики видеокарт NVIDIA класса 60. Так, RTX 5060 Ti приписывают 4608 CUDA ядер, 8 или 16 ГБ видеопамяти GDDR7 с чипами 28 Гбит/с и общей шиной 128 бит. В свою очередь, RTX 5060 приписывают 3840 CUDA ядер и 8 ГБ видеопамяти GDDR7. По слухам, в этом поколении планируется выпустить и более доступную модель — RTX 5050.