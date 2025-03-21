Изображения белой версии видеокарты Radeon RX 9070 XT Red Devil Spectral White от компании PowerColor опубликовали в VideoCardz. Видеокарта выполнена полностью в белом цвете: кожух системы охлаждения, задняя панель, вентиляторы, печатная плата и даже радиатор с кронштейном окрашены в белый цвет, что является редкостью. Светодиоды тоже были заменены на белые.
Технически новинка не должна отличаться от стандартной версии Red Devil, которая выполнена в чёрном цвете и оснащается красными светодиодами. Система охлаждения и тактовые частоты те же: графический процессор в режиме ускорения может разгоняться до 3,06 ГГц, а лимит энергопотребления TBP установлен на отметке 340 Вт. Единственным отличием может быть отсутствие лимитированного издания видеокарты Limited Edition для белой версии.
Официально новинку ещё не успели анонсировать, однако изображения уже были найдены на сайтах различных торговых площадок, что может указывать на скорый старт продаж.