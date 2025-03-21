Окрашен даже радиатор с кронштейном.

Изображения белой версии видеокарты Radeon RX 9070 XT Red Devil Spectral White от компании PowerColor опубликовали в VideoCardz. Видеокарта выполнена полностью в белом цвете: кожух системы охлаждения, задняя панель, вентиляторы, печатная плата и даже радиатор с кронштейном окрашены в белый цвет, что является редкостью. Светодиоды тоже были заменены на белые.

Источник изображения: PowerColor, VideoCardz

Технически новинка не должна отличаться от стандартной версии Red Devil, которая выполнена в чёрном цвете и оснащается красными светодиодами. Система охлаждения и тактовые частоты те же: графический процессор в режиме ускорения может разгоняться до 3,06 ГГц, а лимит энергопотребления TBP установлен на отметке 340 Вт. Единственным отличием может быть отсутствие лимитированного издания видеокарты Limited Edition для белой версии.

Источник изображения: PowerColor, VideoCardz

Официально новинку ещё не успели анонсировать, однако изображения уже были найдены на сайтах различных торговых площадок, что может указывать на скорый старт продаж.