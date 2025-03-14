Причины такого решения в компании не объяснили.

«MSI не будет производить графические процессоры AMD в этом поколении», — ответили в компании журналистам Tom’s Hardware в ответ на вопрос о планах по выпуску видеокарт Radeon RX серии 9000. Причины такого решения представители компании не уточнили, в Tom’s Hardware среди потенциальных причин называют желание компании стать ведущим партнёром NVIDIA.

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Ещё в прошлом поколении специалисты заметили значительное снижение интереса MSI к видеокартам AMD, компания выпустила только четыре модели видеокарт Radeon RX из серии 7000, адаптировав для них системы охлаждения, разработанные для видеокарт предыдущих серий. Это было неожиданно, поскольку в ассортименте моделей видеокарт Radeon RX серии 6000 от MSI насчитывалось 45 позиций, а в ассортименте видеокарт Radeon RX серии 5000 — 30 позиций.

В MSI не упоминали будущие видеокарты AMD, поэтому, возможно, компания вернётся к производству видеокарт Radeon RX в следующем поколении. Будут ли это решения RDNA 5 или к тому времени AMD будет готова представить новую унифицированную архитектуру UDNA 1-го поколения, пока неизвестно.