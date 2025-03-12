А также поддержку новых функций.

AMD добавляет поддержку видеокарт RDNA 4 в набор инструментов для разработчиков Radeon Developer Tool Suite, сообщает Wccftech со ссылкой на портал gpuopen.com. С выходом видеокарт Radeon RX 9070 в портфолио AMD теперь есть производительные решения среднего класса, которые особенно хороши в трассировке лучей, по сравнению со своими предшественниками. Обновление Radeon Developer Tool Suite гарантирует, что разработчики смогут использовать весь потенциал новых графических решений.

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Первым значимым изменением является добавление поддержки Linux в Driver Experiments, что позволяет разработчикам получить доступ к настройкам драйверов, которые ранее были доступны только инженерам AMD. Это невероятно полезно для разработчиков, которые хотят тестировать свои приложения и игры на операционных системах семейства Linux.

Radeon GPU Profiler (RGP) обновлён до версии 2.4 и теперь поддерживает видеокарты серии Radeon RX 9000 наряду с множеством улучшений и новых функций, включая поддержку Profile Pure Compute DirectX 12/Vulkan и DirectML, а с помощью RGP и RDP (Radeon Developer Panel) теперь можно захватывать профили из консольных приложений. В RGP 2.4 также улучшены поддержка Work Graphs и некоторые элементы пользовательского интерфейса для представления ISA.

В Radeon GPU Detective (RGD) версии 1.4 появилась новая функция Hardware Crash Analysis для анализа сбоев. Кроме того, представлены обновления для AMD Radeon GPU Analyzer, который приносит несколько улучшений в отображение ISA, а также для AMD GPU Performance API, в котором реализована поддержка как видеокарт серии RX 9070, так и APU семейств Strix Halo и Krackan Point. Radeon Raytracing Analyzer также обновили: для поддержки серии Radeon RX 9000 и новых функций.