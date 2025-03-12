Простая и компактная модель без подсветки.

Компания MSI представила простую и компактную версию видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5070 в исполнении Shadow 2X с двумя вентиляторами, сообщает VideoCardz. Длина модели 231 мм, что позволит установить её даже во многие компактные компьютерные корпуса. Высота видеокарты составляет 126 мм, а толщина 50 мм — графический ускоритель перекроет 2,5 слота расширения на материнской плате. По данным производителя, модель может рассматриваться для компактных сборок SFF формата.

Источник изображения: MSI

Видеокарта выполнена полностью в чёрном цвете без наличия каких-либо рисунков и подсветки, однако на задней и боковой панели присутствуют белые надписи с наименованиями брендов. В числе особенностей системы охлаждения производитель перечисляет: два вентилятора TORX 5.0 с соединёнными дугами лопастями; никелированная медная основа; плотно прилегающие друг к другу тепловые трубки с квадратным сечением в основании кулера.

Источник изображения: MSI

По умолчанию спецификации модели соответствует эталонным, включая повышение частоты графического процессора до 2512 МГц. Однако компания предлагает «экстремальный» профиль в своём фирменном программном обеспечении MSI Center. В этом профиле графический процессор разогнан на 15 МГц.

Источник изображения: MSI

Видеокарта оснащается одним 16-контактным разъёмом дополнительного питания 12V-2x6 и настроена на работу с лимитом энергопотребления 250 Вт. Производитель рекомендует использовать для видеокарты блок питания мощностью не менее 650 Вт. В комплекте с видеокартой поставляет переходник с 16-контактного на два 8-контактных разъёма питания.

Источник изображения: MSI

NVIDIA GeForce RTX 5070 предлагает 6144 CUDA ядра и 12 ГБ видеопамяти GDDR7 со 192-битной шиной и чипами, работающими на скорости 28 Гбит/с. Общая пропускная способность памяти составляет 672 ГБ/с. Судя по результатам тестирования TechPowerUp, RTX 5070 по производительности находится между RTX 4070 SUPER и RTX 4070 Ti. Видеокарты оснащаются тремя видеовыходами DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b.

Как отмечают в VideoCardz, в ассортименте видеокарт GeForce RTX 5070 от MSI теперь присутствует 19 моделей. В частности, помимо Shadow 2X компания выпустила модель Shadow 3X с аналогичным дизайном, но тремя вентиляторами.