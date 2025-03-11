Micron и Astera Labs совместно продемонстрировали на выставке DesignCon 2025 систему с твердотельными накопителями PCIe 6.0.

Micron и Astera Labs совместно продемонстрировали на выставке DesignCon 2025 систему с твердотельными накопителями PCIe 6.0 и коммутаторами Scorpio PCIe 6.0 Network Fabric (Astera Labs), сообщает 3DMGAME. Скорость последовательного чтения твердотельных накопителей во время демонстрации превысила 27 ГБ/с, что примерно в два раза быстрее самых быстрых твердотельных накопителей PCIe 5.0, доступных на сегодняшний день.

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Компания Micron в августе прошлого года подогрела интерес к своим разработкам, заявив, что новые твердотельные накопители могут достигать скорости последовательного чтения 26 ГБ/с. Очевидно, результаты демонстрации превзошли ожидания Micron — итоговая скорость последовательного чтения достигла 27,14 ГБ/с. Эля сравнения, потребительский накопитель Crucial T705 PCIe 5.0 от Micron имеет максимальную скорость последовательного чтения 14,5 ГБ/с, что практически достигает предела возможностей четырёх линий PCIe 5.0.

Демонстрация стала возможной благодаря коммутаторам Scorpio PCIe 6.0 Network Fabric от Astera Labs, которые поддерживают подключение до 64 линий PCIe 6.0. Коммутаторы оптимизированы для обеспечения быстрой связи между центральными процессорами, графическими ускорителями и подсистемой хранения данных в вычислительных кластерах для высокопроизводительных вычислений (HPC) и искусственного интеллекта (AI). Тестовая платформа также оснащалась ускорителем вычислений NVIDIA H100 и программным обеспечением NVIDIA Magnum IO GPUDirect (GDS), которое сокращает путь между памятью ускорителя вычислений и хранилищем данных, исключая использование буфера процессора и связанные с этим дополнительные задержки.