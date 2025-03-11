Бонусы за предзаказ и бонусы из делюкс издания игры теперь доступны всем.

Приключенческий боевик Control от Remedy Entertainment, выпущенный в 2019 году, неожиданно получил довольно крупное обновление, которое влияет на техническую составляющую игры, открывает для всех игроков доступ к бонусам за предзаказ (четыре дополнительных костюма) и добавляет миссию «Процесс создание образов доктора Ёсими Токуи» (Dr. Yoshimi Tokui's Guided Imagery Experience), которая была эксклюзивом делюкс издания игры для игровой консоли Sony PlayStation 4.

Источник изображения: скриншот из игры Control, Remedy Entertainment

В числе изменений: официальная поддержка HDR; поддержка 10-битного SDR; обновление встроенной библиотеки NVIDIA DLSS до версии 3.7 с поддержкой произвольных разрешений рендеринга, сглаживания DLAA, более высокой временной стабильностью и исправлением проблем с качеством теней; поддержка сверхшироких мониторов с соотношением сторон до 48:9 и настройка FOV; новый «ультра» пресет качества трассировки лучей.

«Добавлена новая предварительная настройка трассировки лучей Ultra, которая позволяет получить больше лучей на пиксель и более высокую временную стабильность», — сообщается в примечаниях к выпуску. Ультра-настройки повышают детализацию дальних объектов (LOD), разрешение текстур, качество фильтрации текстур и объёмного освещения. В Tom’s Hardware обратили внимание на новую опцию Ray Tracing Samples Count, значение которой равно 1 в пресете «высоко» и 3 в пресете «ультра». Вручную значение можно повысить до 8.

Изменения в графике при переходе с настроек «высоко» на «ультра» и дальнейшем повышении Ray Tracing Samples Count до 8 в Tom’s Hardware посчитали малозаметными, но влияние на производительность при этом оказывается существенное.

Для AMD Radeon RX 9070 XT

Обновление снизило производительность на 9%: частота кадров упала с 44,1 до 40,2

С 40,2 до 24,3 при переходе с «высоких» на настройки графики «ультра»

С 24,3 до 12 при повышении Ray Tracing Samples Count до 8

Для NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

Обновление снизило производительность на 3%: частота кадров упала с 47,5 до 46

С 46 до 29 при переходе с «высоких» на настройки графики «ультра»

С 29 до 15,6 при повышении Ray Tracing Samples Count до 8

Размер обновления для загрузки составляет около 2,4 ГБ, с полным списком изменений можно ознакомиться на сайте игры. Возможно, обновление предвещает новости о сиквеле Control на выставке GDC 2025, которая пройдёт с 17 по 21 марта, отметили в Tom’s Hardware.